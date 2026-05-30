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Celia Lora deja atrás los reality shows y se integra a la serie “El juego de las llaves”

La influencer y empresaria se integra a la serie; además, respalda a Vadhir Derbez tras la grave acusación en su contra

Mayo 30, 2026 • 
Edson Vázquez
Celia Lora

Celia Lora está lista para dar un nuevo paso en su carrera dentro de la actuación, pues ya firmó para integrarse a las próximas temporadas de la serie El juego de las llaves, proyecto que, asegura, la tiene mucho más emocionada que cualquier reality show.

“Ya firmé para El juego de las llaves, estoy muy emocionada, serán las próximas dos temporadas y eso me emociona más que los realities, iba a entrar a MasterChef, pero al final me cambiaron la jugada y qué bueno, porque era encerrada y ni siquiera sé con quién, entonces esto sí está padre, sí es un proyecto que me emociona, estoy esperando a septiembre, que inicia todo”.

La también creadora de contenido aseguró que su personalidad fue clave para conseguir el personaje, además de revelar que José Eduardo Derbez fue quien la ayudó a acercarse con la producción.

“Ya he hecho series, hice con Sebastián y Emiliano Zurita, pero ellos son mis cuates, y aquí es con gente que no son mis cuates. He visto las primeras dos temporadas, me tendría que poner al corriente para tener más idea, pero precisamente por mi personalidad me quieren ahí; de hecho, el de la idea fue José Eduardo Derbez, él me presentó con la gente de la serie, y de ahí todo fluyó”.

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Sobre la manera en que su autenticidad ha marcado su carrera, Celia reconoció que su sinceridad le ha generado tanto oportunidades como conflictos personales. “La autenticidad me ha cerrado y abierto puertas, ser muy honesta, a veces, a mucha gente la saca de onda, me pasa en la vida real, a amigas que no me caen bien sus esposos les he dicho, y ya ni modo, hay que aguantar al esposo”.

En medio de la controversia que recientemente rodeó a Vadhir Derbez, Celia Lora aseguró que buscó contactarlo para expresarle su apoyo, además de señalar que la situación ha afectado emocionalmente al actor y a su familia.

“Hablé con él, le escribí para apoyarlo, de parte mía y de mis papás, porque al final no lo están atacando, pero la situación sí está complicada, está sacado de onda, decepcionado, pero si luego te la hacen cuates, ¿qué te esperas?, aunque lo suyo suena a que es gente que se dedica a eso, vividores, creo que tiene todas las de ganar, mi hermano del alma es José Eduardo, él es buena persona y que le hagan esto, no solo a él, sino a toda su familia. Por una estupidez en un segundo vale mad....”.

Celia Lora
Edson Vázquez
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