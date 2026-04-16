De la gloria al olvido: Finalista de La Academia denuncia boicot y Eugenio Derbez se une a su causa

Mar Rendón fue una de las participantes de La Academia 20 aniversario, que se realizó en 2022.

Sus interpretaciones de canciones como “Inevitable” (en la que logró sonar como un tributo a Shakira) y “Amárrame” (donde reversionó el estilo lacrimógeno de Mon Laferte) la convirtieron en una de las favoritas de los jueces y de las más votadas por el público hasta llegar la final.

Mar Rendón ganó el tercer lugar de esa generación y salió de La Academia bautizada como “la joven promesa del pop-rock”. A cuatro años de ese exitoso lanzamiento, enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera y de su vida: acusa a los ejecutivos de su disquera de congelarla y maltratarla artística y personalmente.

La denuncia de Mar Rendón, ganadora del tercer lugar de La Academia, contra su disquera

“He intentado resolver esto por todas las formas posibles de forma profesional y de buena fe”, dice Mar en un video donde habla, por primera vez, de las razones por las que hace meses que despareció del mundo de la música.

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De acuerdo con su relato, la disquera con la que firmó contrato con la promesa de impulsar su carrera, la quiere obligar a tomar decisiones creativas y personales con las que no está de acuerdo.

“Firmé acuerdos con la esperanza de crecer como artista pero con el paso del tiempo se convirtió en un entorno en el que se cruzaron las líneas del respeto profesional y personal, actitudes y órdenes que no estuve dispuesta a aceptar”.

Explica que al negarse a aceptar estas condiciones que ella considera irrespetuosas y que van en contra de su esencia y creencias artísticas, la disquera amenaza con congelarla.

“Injustamente me impiden avanzar con mi carrera. No podía lanzar mi música libremente y no tengo control en decisiones fundamentales de mi carrera”.

Dice que ha intentado llegar a un acuerdo pero la disquera le ha querido imponer condiciones que “no son razonabales, transparentes ni sostenibles” a cambio de su libertad.

La disquera emitió un comunicado en respuesta al video de Mar Rendón. En resumen, niega las acusaciones de maltrato creativo y personal y acusa a la cantante de negarse de manera unilateral a cumplir el contrato.

Mar Rendón, sin embargo, asegura que su conflicto no solamente es por el contrato.

“Se trata de límites, de dignidad, de profesionalismo y de seguir construyendo mi camino sin estar atada a una situación que me perjudica”.

El apoyo de Eugenio Derbez a Mar Rendón

En medio del conflicto, apareció Eugenio Derbez con un mensaje en el perfil de Mar en el que le escribe:

"¿Qué pasó Mar? ¿Cómo te ayudamos?”.

El comediante, productor y director mexicano conoció a Mar en 2023, cuando la eligió como una de sus “artiktoker”, una iniciativa en la que celebridades como él se comprometían a impulsar la carrera de algún artista poco conocido.

“Quedé impresionado con tu talento y el apoyo de tus fans, los Marcianos”.

En esa ocasión, Derbez logró que Mar hiciera un dueto con Jesse y Joy y que se presentara en el Festival Machaca.