Natália Subtil dijo que un espíritu estuvo en MasterChef Celebrity: ¡hasta las cámaras lo captaron!

Natália Subtil era una de las concursantes favoritas de MasterChef Celebrity debido a su excelente sazón, por lo que la eliminación de la modelo sorprendió a más de un televidente, y más cuando declaró que hay presencias extrañas en el set.

Este domingo, la audiencia de MasterChef Celebrity fue testigo de la salida de Natália Subtil del programa, quien se convirtió en la doceava eliminada debido a que su guiso con carne de cerdo no fue del agrado de los jueces, quienes consideraron que la proteína estaba seca y, definitivamente, le hizo falta una salsa para compensar.

A su salida del reality, la modelo brasileña ofreció una entrevista para las cámaras de TV Azteca en donde, aceptó que aunque su salida la entristeció mucho, reveló que un espíritu acudió a ella para confortarla e incluso fue captado por las cámaras, ¿por qué dijo eso?

LA “PRESENCIA EXTRAÑA” QUE HAY EN MASTERCHEF CELEBRITY SEGÚN NATÁLIA SUBTIL

Natália Subtil se la pasó muy bien en MasterChef Celebrity ya que, además de hacer amigos y descubrir nuevos sabores, tuvo una experiencia paranormal que le demostró que, después de todo, nunca estuvo sola a lo largo de la competencia.

“El chico de cámara dijo: ‘corta, pasó el espíritu otra vez’. Tuvimos que cortar y empezar de nuevo”

Al finalizar el doceavo capítulo de MasterChef Celebrity, Natália Subtil se sinceró en una charla y reveló que tanto ella como el equipo de grabación tuvieron una experiencia particular con un espíritu o fantasma que se manifestó de una forma muy curiosa:

“Soy muy sensitiva y me encanta (…) el otro día, el de cámara dice, ‘captamos la luz pasando frente a ti, lo tengo grabado’ Cuando él me dice eso, yo entiendo que me voy”, aseguró la modelo, quien lejos de sentirse asustada, se mostró feliz por una poderosa razón ya que, además de la luz rara, el set se llenó de un olor a flores muy especial.

Después de un duelo de eliminación muy complicado, esta noche un hielito se despide de la cocina más famosa de México. 🥺💔 ¡Gracias por todo, te vamos a extrañar! #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/xOT3pVdvQx — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) June 10, 2024

“El chico de cámara dijo: ‘corta, pasó el espíritu otra vez’. Tuvimos que cortar y empezar de nuevo (…) yo creo que hay seres de luz o algún familiar quizás vino a estar conmigo porque ese momento pudo haber sido muy difícil para mí”, expresó Subtil , quien calificó la experiencia como algo “muy bonito”.

¿QUIÉNES SIGUEN EN MASTERCHEF CELEBRITY MÉXICO 2024?

Con la salida de Natália Subtil, estos son los famosos que continúan en el reality de TV Azteca:

Los retos de eliminación cada vez son más difíciles. 😱🍽️ ¿A quién apoyas? 👇🏼 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/D7l8XlKfCJ — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) June 10, 2024