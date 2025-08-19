Premios Juventud 2025: Dónde verlos, lista completa de nominados y cómo VOTAR

Falta poco tiempo para Premios Juventud 2025, por lo que se dio a conocer la lista completa de los nominados para esta edición, que promete muchas sorpredas.
Premios Juventud 2025 se entregarán el próximo 25 de septiembre. La transmisión en vivo comenzará a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y, para a las 8P/7C, podrás disfrutar de la ceremonia de entrega que reunirá muchas celebridades.
Puedes ver Premios Juventud a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX en Estados Unidos. Seguramente, próximamente se confirmará la fecha para verlos en México, por Televisa.
¿Cómo puedes votar para Premios Juventud 2025?
Las votaciones ya están abiertas, y la fecha límite es el 01 de septiembre. El público es quien decide a los ganadores, por lo que desde este 19 de agosto se puede emitir el voto en la página de Premios Juventud. CLIC AQUÍ.
Solo debes tener más de 18 años y registrarte con una cuenta de correo electrónico válida. Se puede votar solo una vez por cada cuenta de correo electrónico: NO puedes emitir más de un voto.
Al enviar tus votaciones, aparecerá un “Gracias” en la pantalla, lo que confirma que tus elecciones se registraron exitosamente.
Lista completa de nominados para Premios Juventud 2025
Artista Premios Juventud del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carin León
- Karol G
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Mau y Ricky
Morat
Rawayana
La Nueva Generación Femenina
Aria Bela
De La Rose
Mari
Yailin La Más Viral
Yami Safdie
Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
Alex Ponce
Alleh
Beéle
CA7RIEL & Paco Amoroso
DND
Hamilton
Kapo
La Cruz
ROA
Yorghaki
Colaboración OMG
‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign
‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P
‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon
‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma
‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carin León
Mejor Dance Track
‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha
‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
‘Savage Funk’ (DJ Snake Remix) - Anitta & DJ Snake
‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco
‘DtMF’ - Bad Bunny
‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris MJ
‘Hay Lupita’ - Lomiiel
‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone
‘Savage Funk’ - Anitta
‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua
‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz
‘Real Gangsta Love’ - Trueno
‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena
‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B
Mejor Álbum Urbano
‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko
‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
‘Elyte’ - Yandel
‘Funk Generation’ - Anitta
‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
‘Rayo’ - J Balvin
‘San Blas’ - Boza
‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
‘Cosas Pendientes’ - Maluma
‘Latina Foreva’ - Karol G
‘Nuevayol’ - Bad Bunny
‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
‘Soltera’ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
‘Ley Universal’ - Danny Ocean
‘Loveo’ - Daddy Yankee
‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop
‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
‘García’ - Kany García
‘Mientes’ - Reik
‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
‘Se Va La Luz’ - Black:Guayaba
‘Una Noche Contigo’ - Juanes
Mejor Canción Pop Balada
‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
‘A Mucha Honra’ - Thalía
‘El Viaje’ - Luis Fonsi
‘Haashville’ - Ha*Ash
‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky
‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
‘Milagro’- Sebastián Yatra
‘Panorama’- Reik
‘Reflexa’ - Danny Ocean
‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
‘Ya Es Mañana’ - Morat
Tropical Hit
‘Alé Alé’ - Marc Anthony
‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny
‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
‘Fuera de Lugar’ - Venesti
‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa
‘Raíces’ - Gloria Estefan
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G
Tropical Mix
‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido
‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. DJ Buddha
‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana
‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives
‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carin León
‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
‘Amor’ - Danny Ocean
‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums
‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna
‘Uwaie’ - Kapo
Mejor Álbum Tropical
‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George
‘Coexistencia’ - Luis Figueroa
‘Cuatro’- Camilo
‘Eterno’ - Prince Royce
‘Muévanse’- Marc Anthony
‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
‘Raíces’- Gloria Estefan
‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona
‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
‘El Amigo’ - Christian Nodal
‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León
‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
‘Que Siga Pasando’ - Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
‘Corazón de Piedra’ - Xavi
‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma
‘Morena Canela’ - Chino Pacas
‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez & Netón Vega
‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
‘Amé’ - Christian Nodal
‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Edén Muñoz
‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R. Conriquez
‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez y su Norteño Banda
‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida
‘Esa Noche’ - Eslabón Armado & Macario Martínez
‘Holanda’ - Linea Personal
‘Loco’ - Netón Vega
‘Me Prometí’ - Iván Cornejo
‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carin León
‘Eden’ - Edén Muñoz
‘Encuentros’ - Becky G
‘Evolución’ - Grupo Firme
‘Éxodo’ - Peso Pluma
‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera
‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega
‘Next’ - Xavi
‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
Fernando Colunga - Amanecer
José Ron - Papás por Conveniencia
Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz Preferida
Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
Livia Brito - Amanecer
Oka Giner - Las Hijas de la Señora García
Me Enamoran
Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia
Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta
Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar
Creator Del Año
Doris Jocelyn
Fede Vigevani
Isabella Ladera
Jessica Judith Ortiz
Jorge Chacón
Creator Con Causa
Aaron Murphy
Alex Serrano
Alexis Omman
Carlos Eduardo Espina
Jesús Morales
Mejor LOL
Alex Quiroz
Dani Valle
Edy Suárez
Jose Ramones
Los Chicaneros
#GettingReadyWith
Alex Barozzi
Berenice Castro
Chantal Torres
Florencia Guillot Dorssi
Yayis Villarreal
Podcast del Año
El Bueno, La Mala y El Feo - ¡Qué Tranza!
Casados y Complicados
Date Cuenta Podcast
Indomables con Regina Carrot
Se Regalan Dudas
Stream que Nos Pegó
Emilio Antun
Envinadas
Karime Kooler
La Pija y La Quinqui
La Más Draga
#ModoAvión
Alan Estrada
Katy Esquivel
Luisito Comunica
Luz Carreiro
Oscar Alejandro Pérez
POV Futbolero
Ara y Fer
Esteban Cacho
Jero Freixas
Josh Juanico
Laura Biondo