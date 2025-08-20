Suscríbete
Famosos

“Terminamos y al otro día andaba con otra”: El ‘modus operandi’ de Nodal, según su exnovia de la prepa

Lisa Fernanda Macías asegura que, luego de 10 años, Nodal sigue con los mismos patrones amorosos.

August 19, 2025 • 
Luz Meraz
ex-novia-Nodal.png

No es la primera vez que Lisa habla de su relación con Nodal.

Tiktok

“Se me hace muy triste… que lo que alcancé a conocer de él, no es muy diferente a lo que escuché en esa entrevista”, dice Lisa Fernanda Macías, como si estuviera viendo reflejada su propia historia con Christian Nodal en la famosa entrevista que concedió el cantante a Adela Micha.

Lisa, su exnovia de la preparatoria, revivió aquel capítulo hace casi una década: tomó 24 horas para que Nodal, tras su separación, ya estuviera saliendo con otra chica.

Al parecer, en el terreno amoroso, el cantante sigue repitiendo un viejo patrón.

“Terminamos y al otro día ya andaba con otra”
Lisa Fernanda

No es la primera vez que Lisa habla de Nodal. Hace años, compartió su historia con el cantante e incluso reveló que el tema “Te falle” se lo había escrito a ella.

¿Es la novia que lo terminó

Hoy, dice, tocó nuevamente el tema por los mensajes que ha recibido donde la cuestionan si es ella la novia que refiere Nodal en la entrevista con Adela Mucha, donde afirma que solo una novia de la prepa fue la única que lo ha terminado.

Lisa aceptó que efectivamente ella fue la exnovia que terminó el noviazgo, pero no está segura que se refería ella porque a pesar de que fue su novia cuando estudiaban en la prepa, con el historial amoroso de Nodal no sabe qué pensar.

@lisafmacias_

Y soporten haha es lo que pienso #fyp

♬ Te Fallé - Christian Nodal

Este relato resuena hoy, tras la polémica confesión del intérprete en la entrevista con Adela Micha: reconoció que seis días después de terminar con Cazzu, se había enamorado de Ángela Aguilar,

Lisa recuerda que tomó la decisión de terminar con esa relación debido a que hubo traición y dejó claro algo: “jamás quise regresar, y de eso no me arrepiento nada”.

Tiene un modus operandi

Hoy, con cierta melancolía, señala que ese impulso por siempre estar con alguien, esa rapidez emocional, no parece haber cambiado en Nodal:

“Es una persona con muchos impulsos… terminar conmigo para, al día siguiente, estar de cabr*n con otra… casi diez años después, la historia se repite; la única diferencia es que ahora lo dijo él al público y que la gente conoce ahora cómo es su modus operandi”.

Ese “modus operandi” que Lisa describe parece más que un capricho mediático: ella lo vivió, él lo reveló y ahora el público es testigo.

¿Será justo decir que Nodal no ha evolucionado emocionalmente, aunque su música sí lo haya hecho? ¿Cuánto pesa ese ‘modus operandi’ en su imagen pública hoy? Lisa, que fue novia en la prepa, lo expone, pero si exponerse hablamos, él puede hacerlo.


