Romina Mircoli, hija de Dulce, denuncia amenazas tras hallar objetos de santería en su casa

La tranquilidad de Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, se vio nuevamente interrumpida luego de descubrir objetos de santería frente a su casa en Santiago, Nuevo León. La joven asegura que se trata de una clara amenaza en su contra y acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia formal.

De acuerdo con imágenes difundidas por Imagen Televisión, Romina encontró un recipiente de vidrio con restos de animales muertos, muñecos y figuras asociadas a la santería justo donde estaciona su camioneta. Visiblemente afectada, relató: “Eso es una Santa Muerte, es una sentencia de muerte”, mientras mostraba la evidencia.

Un video grabado por sus propios familiares deja ver cómo recogieron los restos con bolsas negras para evitar que siguieran esparciendo un olor pestilente. La situación, además de espeluznante, fue catalogada por su defensa como un acto de intimidación y hostigamiento.

Denuncia por amenazas e intimidación

Romina acudió acompañada de sus abogados a la Fiscalía General de Justicia, donde intentó interponer la denuncia de manera virtual, aunque finalmente se hará de forma escrita para ampliar la carpeta por los delitos de amenazas, intimidación, maltrato animal y afectación a la salud pública.

Su abogado declaró: “Es algo bien desagradable, son prácticas para hostigar a la gente y hacerle daño”. La joven, por su parte, aseguró que sentía asco y prefirió guardar silencio al estar todavía en shock.

En el programa Sale el Sol, los conductores se pronunciaron sobre el caso. Gustavo Adolfo Infante calificó el hecho como “desagradable”, mientras que Johanna Vegabiestro y Ana María Alvarado lo consideraron un acto intimidatorio y sumamente peligroso, sobre todo porque Romina vive con su hijo pequeño.

Al aire también se cuestionó quién podría estar detrás de este tipo de ataques. Incluso se mencionó el nombre de un sujeto que suele acosar en redes bajo el alias de Francisco Cantú, lo que abrió más dudas sobre los posibles responsables de este hostigamiento.

Un nuevo capítulo en su calvario

Romina Mircoli enfrenta desde hace meses situaciones de violencia mediática y personal, incluso amenazas de muerte. Ahora, con esta nueva denuncia, busca que la justicia actúe y detenga lo que considera una escalada peligrosa en su contra.

La defensa dejó claro que se trata de delitos que deben perseguirse de oficio y que no piensan dar un paso atrás en la exigencia de protección para ella y su familia.