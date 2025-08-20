Maribel Guardia confiesa que ya no apoya económicamente a su nieto José Julián

Maribel Guardia sorprendió al asegurar que ya no apoya económicamente a su nieto, José Julián, una medida tomada a instancias de su madre, Imelda Garza Tuñón.

La actriz dejó claro que está dispuesta a retomar la ayuda si tiene la oportunidad legal de convivir dignamente con él.

¿Por qué dejó de hacerlo?

En un encuentro con medios transmitido por Ventaneando, la actriz explicó que, desde que Imelda recuperó la custodia del menor, fue ella quien decidió frenar la aportación económica.

“Por decisión de ella ya no aporto de esta manera”, admitió Maribel.

No obstante, dejó la puerta abierta: una vez frente a un juez, volvería a proponer financiar al niño con “todo mi amor”.

Según documentos filtrados, Maribel aportaba 22 000 pesos mensuales para cubrir los gastos Imelda, quien no desarrollaba ninguna actividad laboral o académica al momento.

Aunque Maribel Guardia refiere ya no paga por ahora, sí guarda la esperanza de reunirse con su nieto “de una manera digna”, frente a un juez y con todo el amor intacto.