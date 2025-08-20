Suscríbete
Famosos

Maribel Guardia confiesa que ya no apoya económicamente a su nieto José Julián

La actriz revela que dejó de financiar al pequeño por decisión de su madre, pero mantiene la voluntad de aportar cuando tenga la oportunidad de convivir con él.

August 19, 2025 • 
Luz Meraz
Maribel-guardia-Nieto.png

Maribel Guardia está dispuesta a seguir apoyando a su nieto si la dejan convivir con él.

Instagram

Maribel Guardia sorprendió al asegurar que ya no apoya económicamente a su nieto, José Julián, una medida tomada a instancias de su madre, Imelda Garza Tuñón.

La actriz dejó claro que está dispuesta a retomar la ayuda si tiene la oportunidad legal de convivir dignamente con él.

¿Por qué dejó de hacerlo?

En un encuentro con medios transmitido por Ventaneando, la actriz explicó que, desde que Imelda recuperó la custodia del menor, fue ella quien decidió frenar la aportación económica.

“Por decisión de ella ya no aporto de esta manera”, admitió Maribel.

No obstante, dejó la puerta abierta: una vez frente a un juez, volvería a proponer financiar al niño con “todo mi amor”.

Según documentos filtrados, Maribel aportaba 22 000 pesos mensuales para cubrir los gastos Imelda, quien no desarrollaba ninguna actividad laboral o académica al momento.

Aunque Maribel Guardia refiere ya no paga por ahora, sí guarda la esperanza de reunirse con su nieto “de una manera digna”, frente a un juez y con todo el amor intacto.

Más de Imelda y Maribel
azalia-vs-maribel-guardia-.jpg
Famosos
Azalia apoya a Imelda, se va contra Maribel Guardia y la llama “mala madre”
January 24, 2025
 · 
TVyNovelas
mhoni vidente maribel guardia
Famosos
Mhoni Vidente hizo una escalofriante predicción sobre la salud de Maribel Guardia tras el pleito con Imelda Garza
January 27, 2025
 · 
Andrea Ávila

Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ninelconde--.jpg
Famosos
Ninel Conde salió de La Casa de los Famosos México pero ¡ya tiene gira y prepara docuserie para ViX!
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
adamari-lopez-televisa.jpg
Famosos
Adamari López suelta polémica postura: “Si te pones falda corta, llama la atención a un hombre, ¡no te vengas a ofender!”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
facundo-aaron-.jpg
Famosos
Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Shakira-Antonio dela rua.png
Famosos
Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
cazzu-inti--.jpg
Famosos
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir
Desde Argentina, Cazzu compartió un momento íntimo celebrando el Día de la Niñez con su hija Inti, mientras prepara su gira “Latinaje en vivo”, que recorrerá seis países.
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
maite-perroni-claudia-martin-.jpg
Famosos
Maite Perroni reacciona al embarazo de Claudia Martin, ex de su marido Andrés Tovar: ¿Le envió un consejo?
Claudia tendrá bebé con su nuevo esposo, Carlos Said.
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
jc-chavez-jr-.jpg
Famosos
Julio César Chávez Jr. es entregado por EEUU y recluido en penal de máxima seguridad en México
¿Qué ha dicho su papá?
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
tigres-norte---caida.jpg
Famosos
VIDEO: Así fue la caída de Jorge Hernández, de Los Tigres del Norte, en pleno concierto
A sus 72 años, el cantante siguió cantando como si nada.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero