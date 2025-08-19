Detrás de la ruptura de Laura Flores y Lalo Salazar: La presión de la boda y un departamento

El romance de Laura Flores y Lalo Salazar emocionó al público, pero duró 3 meses... ¿Por qué terminó el romance entre Laura Flores y Lalo Salazar?

De acuerdo con una nueva versión, difundida por el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba: la presión por formalizar la relación y la idea de vivir juntos fue el detonante de la ruptura, ninguno de los dos superaron lo que estaban dispuestos a asumir.

El problema, según fuentes del periodista, no fue una pelea pasional, sino un choque de expectativas: fue el periodista quien, molesto por la presión de la actriz por casarse y compartir un departamento, decidió poner un alto. Se cansó de “tantas propuestas de boda y logística conjunta” que no estaban preparados para asumir.

A través de un comunicado en Instagram el 9 de junio, Laura dijo: “Me hizo feliz, aunque duró poco”, y aclaró que fue él quien decidió terminar la relación. “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó… merezco respeto y le agradeceré siempre por haberme hecho feliz”.

En ese momento, la actriz reafirmó que no iba a insistir y respetaba la decisión del periodista. En sus palabras, para “bailar un tango se necesitan dos”.

Sin drama y con respeto

Lalo Salazar, por su parte, habló en varios medios desmintiendo rumores de violencia o agresión en la ruptura. Aseguró que no fue ella la que lo corrió con un arma, sino un acuerdo mutuo. “Los dos llegamos a un acuerdo… aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran profesional”

El rumor de un pleito surgió luego de que la periodista Martha Figueroa afirmara que la pareja había terminado tras una fuerte discusión en donde Laura había perdido el control y había amenazado a Salazar con un cuchillo. Días después, Figueroa se disculpó y aclaró que se había equivocado.

“Reconozco mi error, reconozco que cuando me contaron y me imaginé la escena, a mí me dio risa, y me pareció divertidísimo contarlo”, dijo Martha Figueroa.

Laura habla del dolor real y el bloqueo

En una entrevista con medios de comunicación, transmitida en el programa Hoy, Laura confesó entre lágrimas que la ruptura la dejó devastada, como si “le hubieran arrancado un pedazo” y que incluso le provocó una depresión. Además, reveló que Lalo la bloqueó luego de la ruptura, lo que agregó confusión emocional y le hizo caer en “vuelo libre” hasta recomponerse poco a poco.

Por fortuna hoy la actriz toma terapia y se refugia en sus hijos para superar la depresión: “Estoy meditando, tengo mi psiquiatra, a mis hijos, sobre todo estoy trabajando el perdón y seguir caminando en curso bien, sin antagonismos ni hablando mal. No pasa nada, solo que fue un tema muy mediático. Simple y sencillamente hay que seguir viviendo”.

Fue una ruptura dolorosa, sí, pero madura. La vida exige pasos firmes, pero cuando no caminan al mismo ritmo, lo más sano es cerrar puertas con respeto.