Famosos

Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirman que serán papás

La pareja compartió un emotivo video en redes sociales donde revelan la llegada de su primer bebé en común.

August 19, 2025
VicenteFernandez.png

Un anuncio lleno de amor después de 5 años de relación.

Instagram

Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, sorprendieron al anunciar que están esperando a su primer hijo juntos. La noticia llegó a través de un video publicado en redes sociales, donde mostraron una ecografía en 3D y el íntimo momento en la consulta médica.

El matrimonio, que se unió en noviembre de 2023, compartió que ya han superado el primer bimestre del embarazo y que el bebé llegará en febrero de 2026.

Un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas… un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos”, expresaron emocionados en su mensaje.

La familia se expande

Vicente Fernández Jr., de 60 años, ya es padre de cuatro hijos, mientras que Mariana González, de 40, tiene dos. Sin embargo, este nuevo integrante será el primero fruto de su historia de amor, un capítulo que los llena de ilusión y que marca un antes y un después en su vida en pareja.

La historia entre Vicente y Mariana comenzó en 2020 con un mensaje DM en redes sociales que pronto se convirtió en romance. Entre críticas y polémicas, la pareja logró consolidarse y finalmente se casaron en una lujosa boda en Guadalajara en noviembre de 2023.

Hoy, el destino les regala un motivo más para celebrar: la llegada de su primer hijo juntos, un bebé que, como ellos mismos lo dijeron, “nace rodeado de amor y esperanza”.

“Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, se lee en la publicación de Instagram

El legado de la Dinastía Fernández

La noticia no solo emociona a los seguidores de la pareja, sino también a los fans de la Dinastía Fernández, que sigue creciendo con nuevas generaciones. Este bebé se convertirá en nieto del inolvidable Vicente Fernández, recordado como “El Charro de Huentitán”, y sobrino de Alejandro Fernández, “El Potrillo”.

Con esta nueva etapa, Vicente Fernández Jr. y Mariana González sellan su amor con la llegada de un hijo que sin duda será recibido como otro heredero del cariño del público y del legado musical de la familia Fernández.

vicente fernández jr
