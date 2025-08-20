Mar Contreras recogió pasta del piso, la puso en un plato y se la sirvió a... “Esto no se puede desperdiciar”

En temporadas anteriores de La Casa de los Famosos México, todo lo que pasaba en la cocina era noticia.

Cómo olvidar cuando Mariana Echeverría racionaban la comida y quería guardar todos los mangos -incluido uno de Briggitte- para luego comerse el hueso de la fruta mientras celebraba que eso era lo más rico, hasta situaciones como servirle menos cantidad a los integrantes del equipo contrario.

En la tercera temporada del reality show, la forma de preparar los alimentos no había sido noticia... hasta ahora.

En redes sociales circularon videos de Mar Contreras recogiendo espagueti del piso, para luego, discretamente, ponerlo en el plato que comió Priscila.

Que mujer tan culera es Mar Contreras! 😡🤬🤬



Mar tiró pasta al piso. La recogió y la dejó de lado, diciendo: “esto no se puede desperdiciar”. Luego la colocó en un plato (volteó a ver si la cámara la veía) y ese plato se lo dio a Priscila. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX3 pic.twitter.com/YAAZoO2X3k — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) August 20, 2025

Que puercada lo que Mar Contreras le hizo a Prisicila Valverde, se le cayó el plato de comida (espagueti) y aún así se lo dió a Prisicila, si fuera uno de sus hijos no creo que su mentalidad sea tan...#LCDFMX3 #LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/kwnKYIci7y — 𝐂𝕬𝐍𝕺𝕻𝖀𝐒 (@canoopu) August 20, 2025

¿Qué dijo Priscila al darse cuenta?

Durante la función de cine de La Casa de los Famosos México, la noche del 19 de agosto, Priscila y el resto de habitantes vieron las imágenes. Elaine se quedó boquiabierta, mientras Valverde se molestó.

“Eso no se hace, se lo hubiera comido ella”, dijo Priscila, mientras Mar Contreras se reía a carcajadas y minimizaba el asunto.

Priscila: eso no se hace, se lo hubiera comido ella



me parece válida la reacción de pris, y todo aun más incómodo como mar no deja de reírse, que fuerte



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ir1y20URoU — riv (@ponyoogirl) August 20, 2025

¿Quiénes más se han portado mal en la cocina?

Shiky es otro de los habitantes que no ha guardado cuidado y medidas sanas a la hora de cocinar. La cuchara que utiliza para probar, es la misma que utiliza para preparar el resto de los alimentos.

Aqui no dicen nada?

Siempre solo es en contra de Mar mejor cállense, porque cualquiera comete una estupidez con la comida, si su intención fuera dañarles la comida ya lo hubiera hecho desde el dia uno que empezó a cocinar #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0ZVLiv1s8h — 𝐑𝐨𝐧𝐢 ❤️‍🔥 (@ronimsun) August 20, 2025

Mariana Botas también fue vista rascándose la axila mientras ayudaba en la cocina...