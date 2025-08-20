Suscríbete
Mar Contreras recogió pasta del piso, la puso en un plato y se la sirvió a... “Esto no se puede desperdiciar”

Acciones de varios habitantes con la comida saltan a la vista.

August 19, 2025 
MrPepe Rivero
marcontreras-espagueti-priscila.jpg

Mar Contreras y el espagueti

La Casa de los Famosos México

En temporadas anteriores de La Casa de los Famosos México, todo lo que pasaba en la cocina era noticia.

Cómo olvidar cuando Mariana Echeverría racionaban la comida y quería guardar todos los mangos -incluido uno de Briggitte- para luego comerse el hueso de la fruta mientras celebraba que eso era lo más rico, hasta situaciones como servirle menos cantidad a los integrantes del equipo contrario.

En la tercera temporada del reality show, la forma de preparar los alimentos no había sido noticia... hasta ahora.

En redes sociales circularon videos de Mar Contreras recogiendo espagueti del piso, para luego, discretamente, ponerlo en el plato que comió Priscila.

¿Qué dijo Priscila al darse cuenta?

Durante la función de cine de La Casa de los Famosos México, la noche del 19 de agosto, Priscila y el resto de habitantes vieron las imágenes. Elaine se quedó boquiabierta, mientras Valverde se molestó.

“Eso no se hace, se lo hubiera comido ella”, dijo Priscila, mientras Mar Contreras se reía a carcajadas y minimizaba el asunto.

¿Quiénes más se han portado mal en la cocina?

Shiky es otro de los habitantes que no ha guardado cuidado y medidas sanas a la hora de cocinar. La cuchara que utiliza para probar, es la misma que utiliza para preparar el resto de los alimentos.

Mariana Botas también fue vista rascándose la axila mientras ayudaba en la cocina...

MrPepe Rivero
