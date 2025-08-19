Suscríbete
Famosos

Ya nació la bebé de Arap Bethke y Anna Tazzer : “Me emociona mucho volver a ser papá”

¡Felicidades!

August 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
arap-bethke-bebe-nacimiento.jpg

Ya nació bebé de Arap Bethke

La tarde de este 19 de agosto, Arap Bethke y Anna Tazzer confirmaron la llegada de su bebé, que llevará por nombre Sienna Bethke Tazzer.

Arap Bethke y Anna Tazzer se conocieron en 2017 cuando ella fue a ver una obra de teatro en la que él participaba. Sin embargo, en ese momento no hubo flechazo inmediato.

Hasta cinco años después, en 2022, a través de un amigo en común, Gerardo Pandal, se reencontraron y desde entonces, se volvieron inseparables.

Te puede interesar:
facundo-aaron-.jpg
Famosos
Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Es oficial: ¡Ana Layevska está embarazada!
Famosos
Ana Layevska se sincera sobre su vida privada: ¿Cómo va su matrimonio después de una década?
August 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Shakira-Antonio dela rua.png
Famosos
Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
cazzu-inti--.jpg
Famosos
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz

Arap compartió varias fotos con su nuevo amor, con el que agranda la familia. Él ya tiene una hija llamada Paloma, de 11 años, que vive en Colombia con su madre, la actriz Isabela Córdoba.

sienna.jpg

“El matrimonio le dio a mi vida un giro de 180 grados. Estoy en un momento de mucha plenitud, mucha tranquilidad, con una gran compañera de vida”, nos dijo en entrevista recientemente.

“Ella es una mujer que entiende también este medio, sabe lo demandante que son los horarios. Entonces no te imaginas lo que se siente llegar a casa después de un largo día de trabajo, cenar con ella, hablar de las cosas triviales de la vida… eso es muy bonito”, nos contó.

arap-bethke-bebe.jpg

Arap Bethke espera bebé con su esposa Anna Tazzer y en exclusiva nos dice: “Me emociona mucho volver a ser papá”

Facebook

“Me emociona mucho la idea de volver a ser papá, es un viaje muy bonito, un viaje que siempre da crecimiento, te centra, te hace valorar las cosas”.

Arap reflexionó: “El amor es lo más importante, lo que rige todo, la fuerza que nos lleva hacia el bien, a la toma de decisiones. A veces la vida no se hace de los grandes recuerdos, sino de la compañía, de estar con alguien. Son cosas que van creando vínculos muy padres, y eso ayuda también en lo laboral. Te enfocas más en tu trabajo cuando tienes un motor para seguir”.

Arap Bethke Bebé
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ninelconde--.jpg
Famosos
Ninel Conde salió de La Casa de los Famosos México pero ¡ya tiene gira y prepara docuserie para ViX!
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
adamari-lopez-televisa.jpg
Famosos
Adamari López suelta polémica postura: “Si te pones falda corta, llama la atención a un hombre, ¡no te vengas a ofender!”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
maite-perroni-claudia-martin-.jpg
Famosos
Maite Perroni reacciona al embarazo de Claudia Martin, ex de su marido Andrés Tovar: ¿Le envió un consejo?
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
jc-chavez-jr-.jpg
Famosos
Julio César Chávez Jr. es entregado por EEUU y recluido en penal de máxima seguridad en México
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
tigres-norte---caida.jpg
Famosos
VIDEO: Así fue la caída de Jorge Hernández, de Los Tigres del Norte, en pleno concierto
A sus 72 años, el cantante siguió cantando como si nada.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina-Murgía.png
Famosos
Regina Murguía inicia radioterapia para eliminar rastros de células cancerígenas
Luego de someterse a cirugía para extirpar pólipos intestinales que resultaron malignos, la cantante comenzó su tratamiento con radioterapias para eliminar posibles rastros de cáncer.
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
Drake-Bell-Esposa.png
Famosos
Drake Bell se divorcia y estrena novia mexicana
El exprotagonista de Drake & Josh cierra oficialmente su matrimonio con Janet Von Schmeling y sorprende al confesar que ya tiene nueva pareja mexicana.
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
Barbara de regil-Alana Flores.png
Famosos
Bárbara de Regil reta a Alana Flores tras su triunfo contra Gala Montes en Supernova Strikers
Tras la victoria contundente de Alana Flores en el ring, la actriz Barbara de Regil lanza un inesperado reto y aviva aún más la polémica.
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz