Ya nació la bebé de Arap Bethke y Anna Tazzer : “Me emociona mucho volver a ser papá”

La tarde de este 19 de agosto, Arap Bethke y Anna Tazzer confirmaron la llegada de su bebé, que llevará por nombre Sienna Bethke Tazzer.

Arap Bethke y Anna Tazzer se conocieron en 2017 cuando ella fue a ver una obra de teatro en la que él participaba. Sin embargo, en ese momento no hubo flechazo inmediato.

Hasta cinco años después, en 2022, a través de un amigo en común, Gerardo Pandal, se reencontraron y desde entonces, se volvieron inseparables.

Arap compartió varias fotos con su nuevo amor, con el que agranda la familia. Él ya tiene una hija llamada Paloma, de 11 años, que vive en Colombia con su madre, la actriz Isabela Córdoba.

“El matrimonio le dio a mi vida un giro de 180 grados. Estoy en un momento de mucha plenitud, mucha tranquilidad, con una gran compañera de vida”, nos dijo en entrevista recientemente.

“Ella es una mujer que entiende también este medio, sabe lo demandante que son los horarios. Entonces no te imaginas lo que se siente llegar a casa después de un largo día de trabajo, cenar con ella, hablar de las cosas triviales de la vida… eso es muy bonito”, nos contó.

“Me emociona mucho la idea de volver a ser papá, es un viaje muy bonito, un viaje que siempre da crecimiento, te centra, te hace valorar las cosas”.

Arap reflexionó: “El amor es lo más importante, lo que rige todo, la fuerza que nos lleva hacia el bien, a la toma de decisiones. A veces la vida no se hace de los grandes recuerdos, sino de la compañía, de estar con alguien. Son cosas que van creando vínculos muy padres, y eso ayuda también en lo laboral. Te enfocas más en tu trabajo cuando tienes un motor para seguir”.