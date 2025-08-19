Reportan asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Jalisco

Este martes 19 de agosto de 2025, medios locales como el periódico Tribuna Sonora, reportaron el asesinato del cantante Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño.

Los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, en la vía pública. Por el momento no hay información sobre los atacantes o si hubo más heridos, así como las causas del atentado.

Parte de la carrera de Ernesto destacó por interpretar narcocorridos como “Mayito Gordo”, “Los lujos del R”, “Chavo Félix” y “El Ondeado”.

En 2023 cancelaron un concierto en Baja California porque aparecieron mantas con amenazas.

Vocalista del grupo Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado está tarde en Guadalajara, Jalisco

Horas antes, publicó videos cantando. El fin de semana participó como invitado especial de Chicho Castro, en un concierto en Guadalajara Jalisco.

Tenía problemas de salud

Asesinan en Jalisco a Ernesto Barajas, cantante y empresario sinaloense, líder y fundador del grupo "Enigma Norteño".

Ernesto Barajas también tenía problemas de salud. En 2019, le diagnosticaron Fibrilación auricular en el corazón y estuvo cerca de el infarto. En aquellos años, se alejó de redes sociales para cuidarse y llevar tratamiento.

“Gracias a todos por sus mensajes y por sus muestras sinceras de cariño. No está fácil el rollo mi gente. No estoy acostumbrada a sentirme mal y a estar en la cama”, escribió en aquel momento.