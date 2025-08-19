Reportan asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Jalisco

Este martes 19 de agosto de 2025, medios locales como el periódico Tribuna Sonora, reportaron el asesinato del cantante Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño.
Los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, en la vía pública. Por el momento no hay información sobre los atacantes o si hubo más heridos, así como las causas del atentado.
Parte de la carrera de Ernesto destacó por interpretar narcocorridos como “Mayito Gordo”, “Los lujos del R”, “Chavo Félix” y “El Ondeado”.
En 2023 cancelaron un concierto en Baja California porque aparecieron mantas con amenazas.
Horas antes, publicó videos cantando. El fin de semana participó como invitado especial de Chicho Castro, en un concierto en Guadalajara Jalisco.
Tenía problemas de salud
Ernesto Barajas también tenía problemas de salud. En 2019, le diagnosticaron Fibrilación auricular en el corazón y estuvo cerca de el infarto. En aquellos años, se alejó de redes sociales para cuidarse y llevar tratamiento.
“Gracias a todos por sus mensajes y por sus muestras sinceras de cariño. No está fácil el rollo mi gente. No estoy acostumbrada a sentirme mal y a estar en la cama”, escribió en aquel momento.
En 2019 tuve mi primer hospitalización cardiovascular bajando de un escenario en El Paso Texas. 6 años después este 2025, me han diagnosticado una enfermedad congénita, (hereditaria) con la que estoy luchando todos los días. NO SÉ SI VAYA CONTINUAR EN LA MUSICA.💔 Lo único que puedo decirles, es que los quiero un montón, y que “VIVAN COMO SI FUERA EL ÚLTIMO DÍA”.♬ sonido original - J o s s y ❤️