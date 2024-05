Pleito en MasterChef Celebrity: Laura Bozzo y Ferka se dijeron de todo en el reality… ¡por Litzy!

Laura Bozzo MasterChef Celebrity debido a que obtuvo su primer mandil negro, reveló el secreto mejor guardado de su juventud y estuvo a punto de llorar tras tener un fuerte encontronazo con Ferka.

Las batallas culinarias de MasterChef Celebrity se anotaron un nuevo round en el décimo capítulo de este popular reality show de TV Azteca, en donde la sazón y, por supuesto, la polémica se combinaron para brindarle a la audiencia un explosivo show que garantizó el entretenimiento.

Bozzo , por ejemplo, aprovechó que le tocó combinar ingredientes como pescado, aguacate, jitomates y lechuga en uno de los retos para alabar las propiedades de esta proteína y del guacamole que, de acuerdo con la peruana, es su “secreto de la juventud” debido a todas las propiedades que este fruto contiene debido a su alto índice de grasas buenas.

TE RECOMENDAMOS:

No obstante, más allá de la dieta de Laura Bozzo y su secreto para mantenerse joven, lo que llamó poderosamente la atención de los internautas fue el segundo reto, ya que las cosas se pusieron “color de hormiga” con Ferka y acabó por confirmarle a la audiencia que a la peruana le falta pulir sus habilidades para trabajar en equipo.

¿POR QUÉ LAURA BOZZO Y FERKA SE PELEARON OTRA VEZ EN MASTERCHEF CELEBRITY?

Todo comenzó con el segundo reto de la noche, en donde los concursantes debieron trabajar en parejas para, así, subir al balcón evitar el llamado “mandil negro” que significa la participación en el exigente reto de eliminación de MasterChef Celebrity .

“Soy una estúpida: toda la gente que yo creo que me quiere me ‘chavetea’ por la espalda, me duele mucho”

Fue precisamente en este reto donde Laura Bozzo y Ferka protagonizaron un fuerte encontronazo debido a que ¡ambas querían trabajar con Litzy! Al final, ambas cantantes hicieron equipo para preparar un adobo que fue del agrado de los chefs.

Litzy estaba entre la espada y la pared… 🫣 Laura quería hacer pareja con ella, pero al final decidió quedarse con Ferka. 🔥🍽️😱 #MasterChefCelebrity

🔴 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 ➡️ https://t.co/OkFhZmlbec pic.twitter.com/pRFIEuOh8Z — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 20, 2024

Laura Bozzo no pudo evitar sentirse frustrada al ver que, debido a que la famosa que ella quería no iba a estar con ella, tuvo que trabajar al lado de Natália Subtil : el berrinche que hizo la peruana fue tal, que tuvo que alejarse por unos momentos del set para tranquilizarse a través de la respiración.

“Soy una estúpida: toda la gente que yo creo que me quiere me ‘chavetea’ por la espalda, me duele mucho”, expresó la conductora peruana en una entrevista posterior en donde reconoció que trabajar con Natália Subtil, aunque no lo esperaba, resultó muy positivo para ella.

Laura estaba muy molesta porque tuvo su primer mandil negro. 😱👀 No quiso dar ninguna declaración… #MasterChefCelebrity @Antonio_Beta13G pic.twitter.com/dEVJcl3TUp — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 20, 2024

“Yo volvería a cocinar con Natália, es una niña linda, me respetó en todo momento”, aseguró la peruana, quien en compañía de la modelo intentó conquistar a los chefs de MasterChef Celebrity con un mixiote de gallina que, aunque tenía buena sazón y una presentación adecuada, fue rechazada por los jueces por un sencillo motivo: el corte y la cocción de la carne no fueron los adecuados.

Aquí llegó la tercera sorpresa de la noche: Laura Bozzo, cuyo desempeño en la estufa la había salvado muchas veces del reto de eliminación, tuvo que ponerse el temible “mandil negro” y hacer uso de sus talentos culinarios para salvar su permanencia en MasterChef Celebrity.

Esto cada vez se pone más difícil, el décimo eliminado de #MasterChefCelebrity se despidió feliz y muy agradecido por esta experiencia. 🍽️🥹 pic.twitter.com/nhXb4v2xVe — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 20, 2024

¿QUIÉN SALIÓ DE MASTERCHEF CELEBRITY ESTE 19 DE MAYO?

Para tristeza de miles de internautas, fue el carismático cantante Raúl Sandoval quien se convirtió en el décimo expulsado de MasterChef Celebrity ya que su cena de gala y su postre del reto de eliminación no convencieron a los jueces: “Me hubiera gustado seguir, estaba aprendiendo mucho”, aseguró el famoso.