Ninel Conde salió de La Casa de los Famosos México pero ¡ya tiene gira y prepara docuserie para ViX!

Después de su inesperada salida de La Casa de los Famosos México, a Ninel Conde le dedicaron gran parte del tiempo de la gala del lunes 18 de agosto, previo a la prueba de líder donde Facundo y Aarón Mercury triunfaron.

Este martes 19 de agosto visitó los pasillos de Televisa San Ángel, y la cámara de TVyNovelas la captó desde muy temprano, pues visitó el programa Hoy y también Cuéntamelo ya.

Asimismo, estuvo en entrevista con Marie Claire Harp, donde confirmó que seguirá asistiendo a las Galas de esta semana. Sin embargo, ya tiene compromisos laborales.

¿Qué va a hacer Ninel Conde tras salir de La Casa de los Famosos México?

En la entrevista con Marie Claire Harp, Ninel Conde compartió: “Voy a Medellín, a una gira por allá la próxima semana”.

“Vamos a estar de gira en México, a partir de octubre, con el nuevo show que estamos cambiando absolutamente todo, un show nuevo, me llena de emoción.

Durante la gala posterior a su nominación, Ninel Conde compartió: “Todavía estoy adaptándomela a la realidad, me siento que me sacaron de una burbuja y me dejaron en la calle, es una sensación extraña”.

“Estoy contemplando que es una manera de vivirlo adentro muy diferente. Me quedo con las palabras lindas de las personas que conectaron conmigo, y esos corazones que veré afuera y que conocieron a al verdadera Ninel”.

Ninel se fue satisfecha de La Casa

“Me voy satisfecha y contenta, llena de muchos sueños y proyectos nuevos. Una gira en Colombia el próximo gin de semana, empiezan muchas cosas”, dijo emocionada.

“Me quedo con las personas que pude conocer, con las amistades nuevas que puedo decir que tengo, con almas con las que hice clic. Allá adentro es una soledad acompañada, cada quien busca su objetivo, pero hay almas abiertas al cariño real. Con eso me quedo, con esas personalidades, una Dalilah, un Abelito, un ser humano maravilloso, una Elaine, que sé que afuera vamos a hacer cosas juntas”.

“Sé que hay situaciones complejas, pero yo fui yo, y veo que se leyó de maneras distinta desde afuera lo que hice, pero yo sé cómo entregue mi corazón y di todo por mi gente”.

Aunque hay quienes la critican, otros la apoyan: “Lo que puedo decir es lo que he visto de mi público, muchas muestras de cariño que agradezco, ha sido una ola de comentarios en general positivos, que agradezco. Voy a seguir, haciendo muchos shows para ustedes”.

Ninel Conde apoya a Abelito

"¿Qué pasaría si en el cuarto Día, estuviera Abelito? ¿Cómo sería el Cuarto Día?”, cuestionó Ninel Conde durante la gala del lunes 18 de agosto, a lo que los panelistas se quedaron pensativos.

Y es que Ninel está segura que Abelito ganará, y por lo tanto, beneficiará al resto de su cuarto Noche... Incluso se refirió que le recuerda a Wendy Guevara.