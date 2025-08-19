Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”

La Casa de los Famosos México provoca situaciones impredecibles, y así ocurrió la noche de este 18 de agosto, durante la prueba de Líder.

Facundo y Aarón Mercury eran los finalistas de la prueba, en la que debían permanecer el mayor tiempo posible sostenidos de un gran tronco giratorio. Pasaron seis minutos aferrados a él, y en una situación sin precedentes, ambos lograron completar el reto.

La Jefa decidió que ambos se convertirían en líderes, por lo que subieron a la suite donde podrán gozar de mayores comodidades durante una semana. Además, la ventaja es que tienen inmunidad en las nominaciones.

Facundo y Aarón se mostraron felices por el resultado, pues consideraron que ambos merecían subir a la suite. “Se disfruta más ganarlo así, porque con el que celebras es el que luchó más que tú”.

“Nos lo merecemos; nos la rifamos. Sirve para hacer el bonding, la unión, aunque estemos en cuartos distintos”, dijo Aarón Mercury.

Ambos tendrán que defender la posibilidad de la salvación, un habitante más luchará por ganarla, por lo que serán tres finalistas quienes luchen por conservar ese beneficio clave, que sirve para quitar a alguien de la placa de nominados.

Facundo no soportaba a Aarón

Aunque se mostró feliz de compartir la suite con Aarón Mercury y hasta lo abrazó, no podemos olvidar que hace un par de semanas, Facundo enlistó a las personas con las que no tenía ninguna conexión.

Quien destacó fue Aarón Mecury, de quien dijo: “Quien no me termina de caer es Aarón, no me llevo chido”.

“Me caga que mate insectos, el otro día lo vi matando un escarabajo allá. Me caga esa gente, pienso que es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino que no debería estar en este mundo. Y cuando le agarras cierta adversidad a alguien, ya. No hay poder que te regrese o te haga cambiar de opinión”.

“Siempre lo veo viéndose al espejo, hablando con sus fans, se pone lentes, no sé como que... agh me da algo de este güey, come-con-likes. Y aunque no me ha hecho nada, solo matar sistemáticamente una araña, no mames. No puedo”, había dicho Facundo.

Sin embargo, esta semana dormirá con él y compartirá más tiempo con él, en la suite de La Casa de los Famosos México.