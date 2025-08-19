Adamari López suelta polémica postura: “Si te pones falda corta, llama la atención a un hombre, ¡no te vengas a ofender!”

Adamari López puso sobre la mesa una postura que podría resultar controvertida para algunas personas, sobre la decisión de las mujeres y las reacciones de terceras personas.

Y es que en el programa ‘Desiguales’ que se transmite en Univision, donde un grupo de mujeres comparte su opinión sobre diversos temas, se habló de la vestimenta a la que recurren algunas chicas para lucir bellas.

En el debate en el que participócon Migbelis Castellanos y Karina Banda, la querida conductora Adamari López soltó:

“Uno se viste para gustarse uno mismo, uno se viste para gustarle o para atraer a un hombre y una también se viste para ver cómo te mira otra mujer”.

“Yo diría que, principalmente, nosotras las mujeres nos vestimos para otras mujeres, no para los hombres, en particular”, respondió Migbelis Castellanos.

¿Hay doble moral?

Y fue entonces que Adamari López puso sobre la mesa una frase: “Pero a veces tenemos doble moral”.

Así desarrolló su idea: “Si tú sabes que tú te estás poniendo algo corto, y que puede llamarle la atención a un hombre, no te vengas a ofender porque el hombre tiene una reacción y te mira cuando te vienes con la falda corta...

¡Porque sabes que tienes una falda corta que va a atraer miradas!”.

Adamari fue firme en sus palabras: “Otra cosa es que el hombre se contenga del deseo de quererte decir algo o atacarte sexualmente, pero de que te va a mirar, ¡claro, si tienes una falda corta, tienes un escote y tienes las te… por fuera, claro que te mira el hombre!”.

¿Qué dijo el público?

En la sección de comentarios de la publicación de Univision, los seguidores compartieron sus posturas.

"¿Qué es eso? Jamás me vestí para una mujer. me visto porque me encanta verme guapa”, escribió alguien.

Otras comentaron: “Claro que sí Ada estoy 100% de acuerdo”. “Yo no me visto para que me vean las mujeres ni los hombres me gusta verme yo bonita sorprenderme yo misma, pero no para otras en eso me diferenció”.

“De acuerdo con Adamari, el hombre es muy visual. Pero claro, una cosa es que te mire y otra es que haga o diga algo para no respetarte.