Suscríbete
Famosos

Adamari López suelta polémica postura: “Si te pones falda corta, llama la atención a un hombre, ¡no te vengas a ofender!”

¿Para quién se visten las mujeres?

August 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
adamari-lopez-televisa.jpg

Adamari López

Octavio Lazcano

Adamari López puso sobre la mesa una postura que podría resultar controvertida para algunas personas, sobre la decisión de las mujeres y las reacciones de terceras personas.

Y es que en el programa ‘Desiguales’ que se transmite en Univision, donde un grupo de mujeres comparte su opinión sobre diversos temas, se habló de la vestimenta a la que recurren algunas chicas para lucir bellas.

Te puede interesar:
facundo-aaron-.jpg
Famosos
Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Es oficial: ¡Ana Layevska está embarazada!
Famosos
Ana Layevska se sincera sobre su vida privada: ¿Cómo va su matrimonio después de una década?
August 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Shakira-Antonio dela rua.png
Famosos
Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
cazzu-inti--.jpg
Famosos
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz

En el debate en el que participócon Migbelis Castellanos y Karina Banda, la querida conductora Adamari López soltó:

“Uno se viste para gustarse uno mismo, uno se viste para gustarle o para atraer a un hombre y una también se viste para ver cómo te mira otra mujer”.

“Yo diría que, principalmente, nosotras las mujeres nos vestimos para otras mujeres, no para los hombres, en particular”, respondió Migbelis Castellanos.

¿Hay doble moral?

Y fue entonces que Adamari López puso sobre la mesa una frase: “Pero a veces tenemos doble moral”.

Así desarrolló su idea: “Si tú sabes que tú te estás poniendo algo corto, y que puede llamarle la atención a un hombre, no te vengas a ofender porque el hombre tiene una reacción y te mira cuando te vienes con la falda corta...

¡Porque sabes que tienes una falda corta que va a atraer miradas!”.

Adamari fue firme en sus palabras: “Otra cosa es que el hombre se contenga del deseo de quererte decir algo o atacarte sexualmente, pero de que te va a mirar, ¡claro, si tienes una falda corta, tienes un escote y tienes las te… por fuera, claro que te mira el hombre!”.

¿Qué dijo el público?

En la sección de comentarios de la publicación de Univision, los seguidores compartieron sus posturas.

"¿Qué es eso? Jamás me vestí para una mujer. me visto porque me encanta verme guapa”, escribió alguien.

Otras comentaron: “Claro que sí Ada estoy 100% de acuerdo”. “Yo no me visto para que me vean las mujeres ni los hombres me gusta verme yo bonita sorprenderme yo misma, pero no para otras en eso me diferenció”.

“De acuerdo con Adamari, el hombre es muy visual. Pero claro, una cosa es que te mire y otra es que haga o diga algo para no respetarte.

adamari-lopez-televisa-san-angel-2.jpg

Adamari López en Televisa

Octavio Lazcano

Adamari López Univisión
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Drake-Bell-Esposa.png
Famosos
Drake Bell se divorcia y estrena novia mexicana
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
Barbara de regil-Alana Flores.png
Famosos
Bárbara de Regil reta a Alana Flores tras su triunfo contra Gala Montes en Supernova Strikers
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
mariana-botas--llora-.jpg
Famosos
Mariana Botas se quiebra y llora en La Casa de los Famosos México... ¿para ser vista por la cámara?
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Emiliano-Aguilar.png
Famosos
¿Emiliano Aguilar lanza indirecta a su cuñado, Christian Nodal?: "¿Qué es poner el cuerno?”, cuestiona
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
Kalimba.png
Famosos
Kalimba habla de su bipolaridad y epilepsia: “Necesito desconectar del personaje”
El cantante y exintegrante de OV7 se sinceró sobre sus condiciones de salud mental y el costo emocional de ser una figura pública.
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz
lacassa-famosos-votos.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos México registró RÉCORD de votos en la gala de eliminación donde se fue Ninel Conde
El fenómeno sigue vigente.
August 18, 2025
 · 
TVyNovelas
ariela-langosta-luto.jpg
Viral
Encuentran muerta a influencer Ariela La Langosta en un coche; ¿Qué le pasó?
Descanse en paz.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Residente-Zocalo-ok.png
Famosos
Concierto gratis de Residente en el Zócalo de la CDMX: Fecha y horario
Residente se presentará gratis en el escenario del Zócalo este 6 de septiembre.
August 18, 2025
 · 
Luz Meraz