Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?

Un video viral muestra a la cantante colombiana cenando con su exnovio y exmánager, tras años de silencio. La reunión ha despertado nostalgia y melancolía entre sus seguidores.

Shakira sorprendió a todos con un reencuentro inesperado: fue captada cenando con Antonio de la Rúa, su expareja de más de una década y quien también fue su mánager, quien ahora forma parte del equipo de producción de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Una escena cargada de significado

En el video viralizado, grabado por un comensal, se ve a Shakira junto a Antonio de la Rúa y su hijo Sasha en un restaurante en San Diego, California. Aunque Milán no aparece en el encuadre, la presencia de los hijos de ambos evidenció armonía familiar.

Este reencuentro ocurre en medio de una gira que ha reunido profesionalmente a ambos: según se ha informado, Antonio colabora como productor en la gira latinoamericana de Shakira

@shakira y Antonio de la Rúa juntos, fueron vistos cenando en EE.UU. con sus hijos. Días antes, la cantante entonó “Día de enero”, canción que compuso durante su relación con el argentino y que no interpretaba en vivo desde hace casi 20 años. 🎶🇨🇴🇦🇷😍 pic.twitter.com/elXBe36OYf — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 18, 2025

Recuerdos que siguen vigentes

La historia entre Shakira y Antonio se remonta al año 2000, cuando se conocieron en Buenos Aires, Argentina. En aquel momento, la cantante confesó a Susana Giménez: “Lo miré de lejos y dije: ‘este es el hombre de mi vida’, lo sentí en mi corazón”.

Durante su relación, que se prolongó por casi 11 años, Antonio se convirtió en su mánager y ambos elevaron la carrera de Shakira a niveles internacionales. Sin embargo, la separación en 2011 fue pública y compleja, incluso derivó en demandas legales millonarias entre ellos

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a reunirse, al parecer en un contexto profesional. No cabe duda de que el pasado vuelve a encontrar nuevos rumbos.