Natália Subtil conoció a Paul McCartney de una forma inesperada: ¡le chocó el auto!

Aunque no interactuó directamente con Paul McCartney, Natália Subtil explicó cómo fue su encuentro con el músico.

Natália Subtil, la ex pareja de Sergio Mayer Mori, ha revelado que tuvo la oportunidad de conocer al músico Paul McCartney durante su visita a México para ofrecer dos conciertos en el Foro Sol la semana pasada. Sin embargo, este encuentro no fue precisamente tranquilo, ya que el chofer del ex miembro de The Beatles chocó contra su coche. La modelo detalló cómo fue este encuentro y qué pensó en ese momento.

Subtil, de 35 años, compartió que se dirigía a un compromiso a un evento y jamás se habría imaginado tener un encuentro así con el británico.

Así fue el encuentro entre Natália Subtil y Paul McCartney

El incidente ocurrió cuando el conductor de Paul McCartney chocó la parte trasera del auto de Natália Subtil. Según contó en ‘Venga la Alegría’, ambos se dirigían al mismo hotel.

“El fin de semana chocaron mi coche por atrás, yo estaba en el valet parking y me chocaron, ¡era Paul McCartney!”, relató.

Natália Subtil contó que tenía un compromiso ese día. (Instagram @nataliasubtil)

La modelo brasileña aclaró que no tuvo contacto directo con el cantante, pero notó que él estaba muy nervioso: “Yo no me comuniqué con él, vino el chofer a platicar conmigo y me dijo: ´El señor está muy nervioso´”. En tono de broma, ella respondió: “Yo también, me chocaron”.

“(Paul) Acababa de llegar a la Ciudad de México y así fue recibido… conmigo gritando”, dijo. Aunque ella no pudo negociar debido a las prisas que llevaba, lamentó que ni siquiera le ofrecieran un boleto para el concierto.

¿Quién es el novio actual de Natália Subtil?

Natália Subtil se separó de Sergio Mayer Mori, pero terminaron en buenos términos por el bien de su hija en común, Mila. Sin embargo, en septiembre pasado, la modelo de 35 años presumió a su nueva pareja, con quien, según dice, lleva más de un año y medio de relación.

La fotografía fue publicada en su cuenta personal de Instagram, en donde se les ve disfrutando de lo que parece ser un atardecer en un yate. Hasta el momento se desconoce la identidad del nuevo novio de Subtil, pero se sabe que lleva una buena relación con Mila, de 6 años.