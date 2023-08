Quién es Natália Subtil, la expareja de Sergio Mayer Mori que se integra a ‘El Hotel VIP’

Este miércoles se estrena un nuevo reality donde 16 celebridades, entre ellas Natália Subtil, tendrán que convivir y poner a prueba sus mejores estrategias para ganarse el lujo en un hotel exclusivo

Natália Subtil , quien actualmente tiene 34 años, tendrá la oportunidad de vivir una experiencia totalmente diferente en su carrera profesional, pues por primera vez participará en una competencia de roles que ya está causando sensación a unas horas de su estreno: se trata de “El Hotel VIP”, el nuevo reality show de Roberto Palazuelos.

En “ El Hotel VIP ”, un total de 16 celebridades deberán realizar distintas pruebas de destreza y agilidad mental para ganarse el codiciado lugar de los huéspedes, quienes disfrutarán del lujo en un hotel exclusivo; los perdedores, en cambio, deberán formar parte del equipo de servicio y mantenimiento, con todo el trabajo que esto conlleva.

Natália Subtil estuvo durante varios meses en el ojo público debido a la relación sentimental que sostuvo con Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer, y con quien tuvo una niña; sin embargo, ahora la conoceremos en una faceta totalmente diferente, alejada del modelaje, la actuación y la música, ramas en donde ha tenido exitosos proyectos. ¿Quién es ella?

¿QUIÉN ES NATÁLIA SUBTIL, LA MODELO QUE PARTICIPARÁ EN SU PRIMER REALITY SHOW CON “EL HOTEL VIP”?

Natália Subtil, de origen brasileño, es una modelo, actriz y cantante que en 2010 se mudó a México para tener más oportunidades profesionales. Además del modelaje, ha tenido varias oportunidades en el cine, participando en películas como “Un padre no tan padre”, “Amor de mis amores” y “El ganador”.

Fue en las grabaciones de “Un padre no tan padre” que Natália Subtil conoció a Sergio Mayer Mori, con quien comenzó una relación amorosa que no estuvo alejada de la polémica debido a que ella tenía 29 años y él 17. El nacimiento de su hija Mila sólo acrecentó la controversia, pues hubo un largo intercambio de señalamientos, en donde Natália acusó en varias ocasiones de Mayer Mori de no hacerse cargo de la menor, conflicto en el que hasta Sergio Mayer intervino.

Sin embargo, al parecer estas asperezas ya han sido limadas, y eso quedó manifestado cuando Natália Subtil accedió a llevar a Mila Mayer a “La casa de los famosos México” para que visitara a su abuelo , quien logró llegar a la fase final de este popular reality show. Incluso, en una entrevista para Imagen Televisión, la modelo aseguró que llevaba una relación cordial con los abuelos de su hija, Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Esa es mi dulce niña! Mi vida entera! Viniste como un huracán a cambiar la vida de todos, con tu amor y tu gran personalidad! Hoy MÉXICO te conoció y se enamoró de ti, así como cuando te vi por primera vez! Eres tanto @milamayersubtil 🩷 pic.twitter.com/iZcqP4Zuwi — Natália Subtil (@nataliasubtil) July 21, 2023

¡NO TE PIERDAS A NATÁLIA SUBTIL EN “EL HOTEL VIP”!

Si quieres disfrutar de las aventuras de Natália Subtil en “El Hotel VIP”, reality show que será conducido por Roberto Palazuelos, no te pierdas el arranque del programa mañana miércoles a las 8:30 de la noche a través del Canal 5. Los episodios se transmitirán de lunes a viernes a las 8:00 de la noche, por el mismo canal.