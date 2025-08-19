Suscríbete
Famosos

Sherlyn recomienda a Cazzu hacer valer sus derechos legales con autoridades mexicanas

Ante la declaración de Cazzu sobre la poca pensión alimenticia que recibe de Nodal, Sherlyn aconseja a la rapera que se acerque a autoridades mexicanas.

August 19, 2025 • 
Luz Meraz
Sherlyn-cazzu.png

Las leyes mexicanas priorizan el bienestar del niño.

Instagram

La actriz mexicana Sherlyn no se anda con rodeos y soltó el consejo que muchas admiramos pero poca gente dice: si Cazzu busca una manutención digna para su hija, tiene que acudir a las autoridades mexicanas. Porque, aunque esté en Argentina, las leyes de México están del lado de la madre.

Hace unos días, Cazzu confesó que, aunque es ella quien financia casi todo el gasto de su hija Inti, se resiste a ir a tribunales argentinos. ¿La razón? El sistema legal allá no le favorece.

“Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal… no creo tener la energía para ese camino”.
Cazzu.

Estamos hablando de desgaste, desigualdad y leyes que siguen opacando a las madres.

Consejo de madre a madre:

Sherlyn, madre soltera y protagonista de Clase 406, no fue políticamente correcta. Le dijo a Cazzu lo que necesita oír: “Gracias a Nodal, la niña también tiene derecho a la nacionalidad mexicana. Si lo tiene hecho en Argentina, le recomendaría que lo haga en México también”

En entrevista con Ventaneando la actriz comentó: “No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero las leyes en nuestro país nos respaldan como mujeres al cien por ciento”.

Sherlyn también puso sobre la mesa lo que muchos callan: “Si existe un papá, que el papá aporte. Las responsabilidades son compartidas… ni siquiera es una opción”

No se trata de feminismo sino de justicia básica y coherente. Lo que dice una simple ley: los derechos de madres e hijos no son negociables.

Sherlyn reflexionó: “Ojalá se portaran como adultos y dejaran a la niña tranquila”. Fue un llamado a la madurez pública, a la defensa del bienestar infantil y a no politizar lo que es una responsabilidad elemental.

