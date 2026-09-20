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J Balvin publica polémica foto de su ex Valentina Ferrer: “Por cosas como esa te dejaron”

Con motivo del cumpleaños de Valentina, Balvin publicó también un largo texto en su perfil de Instagram

Septiembre 19, 2026 • 
Alejandro Flores
j balvin.jpg

J Balvin

Instagram

J Balvin no ha hecho pronunciamientos sobre el rompimiento con Valentina Ferrer.

Fue la modelo y empresaria argentina la que publicó un texto para dar por terminada su relación de casi diez años y durante la cual tuvieron una hija.
Valentina dijo que su separación era “desde el amor” y que solamente tenía agradecimiento con el tiempo que estuvieron como pareja.
Balvin no respondió, ni en redes, ni públicamente. Solamente reposteó el mensaje de Valentina y le agregó un emoji.
Ahora, el cantante urbano escribe un largo texto que efectivamente está dirigido a Ferrer pero no con motivo de su rompimiento sino de su cumpleaños.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, publicó Balvin.

La polémica foto de Valentina Ferrer

El texto es cariñoso y lleno de halagos para la que fue su pareja desde 2017 pero un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de Valentina Ferrer, en particular su amiga, la modelo Andrea Carolina del Val.
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Se trata de la segunda foto que publicó para acompañar el texto: la imagen muestra a una Valentina con el cabello desarreglado, y un semblante que evidentemente no refleja su mejor momento.
Es de noche y parece como si estuviera saliendo de una fiesta o reunión: ella se ve incluso cansada.

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Carolina del Val escribió en la publicación de Balvin una respuesta contundente:

“Por cosas como montar la segunda foto es que te dejaron, bro”, en alusión a que no debió exponer la imagen de Valentina Ferrer de esa manera.

Este es el posteo donde se puede ver la segunda foto:

Las otras dos fotos tampoco son especialmente cuidadosas o favorables para la imagen de Ferrer; pero el texto contrasta por lo amoroso de las frases.

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”.

Valentina Ferrer no ha respondido al mensaje a pesar de que Balvin la etiquetó.

j balvin
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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