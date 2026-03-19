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¡Nadie lo sabía! El desgarrador secreto que Yuri ocultó tras la muerte de su madre, Dulce Canseco

La tragedia que casi acaba con Yuri y que mantuvo en silencio por años.

Marzo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yuri habló sobre un episodio doloroso y difícil en su vida tras la muerte de su madre.

Getty Images

“Cuando mi madre murió, nunca pensé estar depresiva. La pérdida de mi madre fue muy dura”.

La cantante Yuri habló sobre un episodio donde enfrentó una profunda depresión y que incluso la llevó a pensar en quitarse la vida. La veracruzana profundizó en que ese oscuro momento ocurrió tras el fallecimiento de su madre, la señora Dulce Canseco.

Fue en septiembre de 2015 cuando falleció la progenitora de la artista, con quien sostenía una relación bastante cercana, pues incluso fue su representante al inicio de su carrera en los años 70.

Yuri expresó en una entrevista para ‘Ventaneando’ que “viví cosas muy feas. Sí, tuve un momento… que dije: “Me quiero morir”.

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La intérprete, de 62 años, calificó como intensa la lucha que tuvo con sus propias emociones luego del infarto que provocó el deceso de su madre a los 76 años, y que incluso con su fe en Dios, sintió que era imposible salir del pozo anímico en el que se encontraba.

Fue entonces que la intérprete de ‘La Maldita Primavera’ decidió pedir ayuda psicológica, reconocía que estos pensamientos eran una señal de alerta.

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“Yo sé lo que es estar en depresión. Cuando mi madre murió, nunca pensé estar depresiva. La pérdida de mi madre fue muy dura. Viví cosas muy feas. Sí, tuve un momento, aun siendo cristiana, que, cuando yo estaba tan deprimida que no podía salir de allí, aunque oraba, sí hubo un momento en el que dije: ‘Me quiero morir’”, contó.

La veracruzana resaltó en la necesidad de quitar el estigma social alrededor de la salud mental e hizo un llamado a aceptar la terapia psicológica.

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“Siento que (la depresión) es una enfermedad ya crónica que tiene mucha gente y no lo quiere aceptar por pena o por miedo al rechazo… Sí, hay que ir a terapia; es súper importante. Es como ir al doctor a hacerse sus análisis”, expresó la artista.

Cabe recordar que en su despedida, Yuri escribió en sus redes sociales: “Te despido aquí… ¡Me recibirás allá! ¡Hasta siempre, Madre Mía!”.

Yuri
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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