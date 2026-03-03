Yuri defiende a Carmen Salinas y recuerda cuando también la acusaron de NARCOSATÁNICA

“A mí y a Lucía nos veían espantoso porque decían ‘la Yuri y la Lucía muy artistas, pero narcosatánicas’”.

La cantante veracruzana Yuri salió en defensa de Carmen Salinas tras la reciente entrevista que dio un reo a un podcast donde hizo fuertes acusaciones en contra de la actriz y productora de ‘Aventurera’. En la charla, el hombre conocido como ‘Beto’ aseguró que la actriz compraba menores para hacer rituales.

Varias figuras cercanas a la fallecida productora teatral han salido en su defensa y han pedido se respete su memoria. Inclusos su hija y sobrinos dijeron que valorarían la posibilidad de emprender acciones legales en contra Saskia Niño de Rivera.

“A mí y a Lucía Méndez nos decían que éramos narcosatánicas y tuvo que ir Pedro Torres a la cárcel a entrevistarlos porque gracias a él nos libraron de todas esas cosas. La gente nos veía re feo. A mí y a Lucía nos veían espantoso porque decían ‘la Yuri y la Lucía muy artistas, pero narcosatánicas’... porque se les antoja hablar de gente famosa”, expresó la cantante.

‘Los Narcosatánicos’

Era 1989, cuando la secta criminal conocida como ‘Los Narcosatánicos’, liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, sembró el miedo en Matamoros, Tamaulipas. Esta banda, formada bajo la religión de Palo Mayombe, realizaba actos atroces como secuestros y sacrificios humanos.

Tal fue su popularidad y alcance que se vinculó a las dos estrellas: Yuri y Lucía Méndez.

Esta última tenía una carrera en ascenso y era la protagonista del exitoso melodrama ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’ donde Lucía dio vida a una mujer acusada de ser bruja por sus habilidades sobrenaturales.

Al buscar la postura de Lucía sobre la vinculación que le hacían con ‘Los Narcosatánicos’, mencionó que estos rumores empezaron cuando el público y los medios notaron que su personaje en la telenovela tenía la capacidad de cambiar el color de sus ojos a un tono amarillo, por lo que no dudaron en relacionarla con el narcosatanismo.

Los rumores también señalaron a Yuri, afirmando que ambas eran amantes de Constanzo, el líder de la secta.

Lucía y Yuri defendieron su inocencia ante las autoridades y lograron obtener una carta del procurador que confirmaba que no tenían vínculo alguno con los narcosatánicos.

