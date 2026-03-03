Suscríbete
Yuri defiende a Carmen Salinas y recuerda cuando también la acusaron de NARCOSATÁNICA

La cantante fue vinculada con una red criminal que se dedicaba a los secuestros y los sacrificios humanos.

Marzo 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg

Yuri recordó cuando fue vinculada con una red criminal.

Instagram

“A mí y a Lucía nos veían espantoso porque decían ‘la Yuri y la Lucía muy artistas, pero narcosatánicas’”.

La cantante veracruzana Yuri salió en defensa de Carmen Salinas tras la reciente entrevista que dio un reo a un podcast donde hizo fuertes acusaciones en contra de la actriz y productora de ‘Aventurera’. En la charla, el hombre conocido como ‘Beto’ aseguró que la actriz compraba menores para hacer rituales.

Varias figuras cercanas a la fallecida productora teatral han salido en su defensa y han pedido se respete su memoria. Inclusos su hija y sobrinos dijeron que valorarían la posibilidad de emprender acciones legales en contra Saskia Niño de Rivera.

En tanto, Yuri, ante los medios de comunicación, recordó la vez que tanto a ella como a Lucía Méndez las señalaron de narcosatánicas. Esto ocurrió a finales de la década de los 80’s.

“A mí y a Lucía Méndez nos decían que éramos narcosatánicas y tuvo que ir Pedro Torres a la cárcel a entrevistarlos porque gracias a él nos libraron de todas esas cosas. La gente nos veía re feo. A mí y a Lucía nos veían espantoso porque decían ‘la Yuri y la Lucía muy artistas, pero narcosatánicas’... porque se les antoja hablar de gente famosa”, expresó la cantante.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Carmen Salinas responde ante acusación contra la actriz por presuntos rituales satánicos con niños

‘Los Narcosatánicos’

Era 1989, cuando la secta criminal conocida como ‘Los Narcosatánicos’, liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, sembró el miedo en Matamoros, Tamaulipas. Esta banda, formada bajo la religión de Palo Mayombe, realizaba actos atroces como secuestros y sacrificios humanos.

Tal fue su popularidad y alcance que se vinculó a las dos estrellas: Yuri y Lucía Méndez.

Esta última tenía una carrera en ascenso y era la protagonista del exitoso melodrama ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’ donde Lucía dio vida a una mujer acusada de ser bruja por sus habilidades sobrenaturales.

Al buscar la postura de Lucía sobre la vinculación que le hacían con ‘Los Narcosatánicos’, mencionó que estos rumores empezaron cuando el público y los medios notaron que su personaje en la telenovela tenía la capacidad de cambiar el color de sus ojos a un tono amarillo, por lo que no dudaron en relacionarla con el narcosatanismo.

Los rumores también señalaron a Yuri, afirmando que ambas eran amantes de Constanzo, el líder de la secta.

NO TE VAYAS SIN LEER: Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños

Lucía y Yuri defendieron su inocencia ante las autoridades y lograron obtener una carta del procurador que confirmaba que no tenían vínculo alguno con los narcosatánicos.

Yuri Lucía Méndez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
