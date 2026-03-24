Mónica Noguera y Paco Zea estarían comenzando un ROMANCE… fueron vistos “muy cariñosos”

“Si tienen una relación y trabajan juntos en el noticiero de la mañana”.

En el medio de las noticias y los espectáculos se estaría gestando una relación sentimental. Y es que Francisco Zea y Mónica Noguera estarían iniciando un noviazgo, así lo reveló la periodista Lupita Martínez.

La comunicadora indicó que se encontraba cenando en un local de pescados y mariscos a donde también estaban los conductores de Imagen Noticias.

Martínez escribió en la red social X, que “debe ser muy bonito trabajar con tu novio/a Mónica Noguera y Francisco Zea cenaban muy cariñosos el sábado en Altavista. Buenos días”.

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Después, en la emisión que Lupita comparte con Aurora Valle y Luis Magaña, en YouTube, titulado ‘De historia en historia’, ofreció más detalles del supuesto nuevo romance.

“Estaban sentados en una mesa… en el restaurante ‘Fishers’ de Altavista… ahí estaban Mónica Noguera y Francisco Zea. Yo la verdad no me parecía nada raro porque los dos son solteros. Si tienen una relación y trabajan juntos en el noticiero de la mañana, no le veo nada de particular”, dijo la periodista al tiempo que justificó no haber tomado una fotografía.

Y añadió que estaban cariñosos y “se tomaban de la mano”.

Las declaraciones de la comunicadora fueron la chispa que encendió las posibilidades de un romance entre los conductores, hecho que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Fue en abril de 2023 cuando Noguera se integró al equipo del noticiero matutino de Imagen, espacio liderado por Paco Zea. Desde entonces, ambos comparten los foros todas las mañanas a las 6:30 a.m.

Usuarios y seguidores del espacio informativo no han dudado en comentar y confirmar la química y complicidad entre ambos desde el comienzo de esta etapa profesional.

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Cabe recordar que Mónica sostenía un mencionado romance con “un francés”, sin que se conociera la identidad del hombre por años. Por su parte, Zea mantuvo una relación con Andrea Uribe, una joven a quien le llevaba 23 años. La pareja habría durado más de tres años. En tanto, el comunicado también se vinculó emocionalmente con la actriz Sherlyn, con quien en 2017 anunció su compromiso y preparaban su boda para el año siguiente, sin embargo terminaron antes de llegar al altar.