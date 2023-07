Paco Zea y su fórmula del éxito: encontró el amor y está pleno

El inicio en los medios de comunicación del periodista Francisco “Paco” Zea se dio en Televisa Radio, siendo titular del noticiero matutino de la XEW, En directo con Francisco Zea. Luego se destacó en WFM, teniendo una amplia participación en el espacio de 8 a 10 de la noche, comentando noticias enfocadas al público juvenil.

En la estación XEDA-AM trabajó en la primera emisión de Radio Trece Noticias durante tres años. En 2005 inició su labor en televisión como titular del programa Espiral, de Canal Once, y fue ancla principal de Noticias de la noche, en Excélsior TV.

En la actualidad Paco es uno de los colaboradores clave de Grupo Imagen como titular en Imagen noticias con Francisco Zea, de 5:45 a 8 de la mañana, y en Imagen Radio de 1 a 3 de la tarde.

“La verdad es que debo tener mucha disciplina en cuanto a la alimentación, a hacer ejercicio todos los días para poder rendir. En Imagen TV llevo 17 años, al igual que en la radio, pero en este horario debo cumplir unos nueve años. Para mí ha sido maravilloso trabajar en este canal en el que siempre he tenido buena comunicación con mis jefes, todo esto comenzó cuando Imagen era muy pequeño, entonces ha sido un gran camino”.

“YO SOY ABOGADO EN MATERIA DE DERECHO AMBIENTAL”

Al preguntarle cuáles son los temas que más le cuesta manejar frente a las cámaras, nos dijo que son aquellos que despiertan su vulnerabilidad: “Yo creo que los asuntos de violencia en contra de los niños; es muy triste ver cómo la sociedad se adormece en cuanto al dolor de los infantes, a los abusos en su contra, por eso, cuando me toca dar una de esas noticias me duele el alma, eso me marca todos los días”.

A Francisco, el gusanito por el periodismo le despertó casi a los 30 años: “Me llegó muy tarde porque yo soy abogado en materia de Derecho ambiental, entonces, en 1998 yo estaba trabajando con el caso de la ballena gris en Baja California, y me empezaron a hacer entrevistas porque era un caso muy mediático. A partir de eso conocí al director de Televisa Radio y me invitó primero a dar comentarios, luego me dio la responsabilidad de un noticiero. Cuando llevaba dos años en Televisa Radio me di cuenta de que era fascinante y que podía litigar más desde los medios, con mucha más justicia y mucha más prontitud, por eso el oficio lo fui aprendiendo con el tiempo, me preparé, y uno de mis grandes maestros fue Abraham Zabludovsky, que me daba muchos consejos, fue una autoridad en el medio. En el 2000 dejé de ejercer mi carrera de abogado, pero sigo pensando que la preparación que te da el Derecho te ayuda mucho en la comunicación y las noticias, tiene muchas herramientas más allá de lo que puedan tener los otros comunicadores”.

Una doctora lo flechó. A finales de 2021 comenzó a salir con la que hoy es su novia, Andrea Uribe.

Paco Zea atraviesa uno de sus mejores momentos personales, ya que disfruta un apasionado romance con la joven doctora Andrea Uribe, a quien le lleva 23 años de diferencia, pues él tiene 52 y ella 29. Según el comunicador, eso no ha sido un obstáculo para construir una relación sólida que ha traído paz a su vida. “Ahorita no hay planes de boda, pero estoy muy tranquilo, muy a gusto, muy feliz con mi pareja, ella está haciendo la especialidad en Dermatología y estamos muy contentos, llevamos un año y medio de relación. Ha sido complicado porque yo madrugo para estar en el canal muy temprano, y ella también está en un periodo de guardias, entonces se levanta al amanecer, pero ahí nos vamos organizando, tratamos de acompañarnos en todo lo que podamos”.

El flechazo se dio de una manera muy natural, ya que ambos comparten los mismos intereses, nos dijo Paco: “Una persona que está en el área de Medicina es muy madura, no es de salir a antros y cosas así, es una mujer reflexiva, responsable, conozco a sus padres, su papá es un abogado destacado, su mamá trabajó en la industria del cine, es responsable de unos importantes estudios en México y ha habido una muy buena integración de las familias. No ha habido ni el menor de los problemas, pues a pesar de que le llevo 23 años, te puedo decir que hacía mucho que yo no tenía una relación tan completa, tan madura, tan divertida, nos hemos ido de viaje juntos y la hemos pasado muy bien porque tenemos los mismos gustos”.

La profesión de Zea nunca representó una barrera entre los ahora novios, ya que Andrea supo entender el universo de un periodista y la personalidad que había detrás del hombre que da las noticias.

“Es que ella es una persona muy abierta, y siendo doctora está acostumbrada a tratar ese tipo de cosas, no la intimidé, porque además, yo de serio tengo poco”, expresa Paco, quien ha pasado por una racha de pérdidas que lo han desmoronado, pero con amor ha podido salir adelante. “En lo personal, fueron años muy complicados porque en este tiempo que llevo en los medios perdí a mi mamá, mi papá, a un sobrino, y fueron momentos complejos; cada una de esas pérdidas tuvieron que ver con procesos de hospitales, de estar ahí, y no había que desenfocarme de mis metas. Yo tenía hermanos y ellos murieron, ahora mi familia son mis dos hijas, ellas estaban estudiando en el extranjero y yo iba bastante seguido a verlas; ahora una está conmigo y la otra continúa en Suiza”.