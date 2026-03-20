Karime Pindter tiene novio oficial y le llegó con facilidad, gozo y gloria, como en su mantra de Access

En “La Casa de los Famosos”, Karime Pindter popularizó un mantra llamada Access Consciousness.

La escena en la que se lo enseña a Briggitte Bozzo luego de una crisis de ansiedad se hizo viral y desde entonces a Karime se le suele asociar con la frase de este mantra: “Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria”.

La vida de Karime Pindter después de su participación en La Casa de los Famosos ha coincidido con su mantra. Las vistas a su podcast se incrementaron, se compró un departamento nuevo y, por si fuera poco, desde hace un mes le llegó el hombre ideal.

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Por lo menos así ha sido durante estos días en los que, desde que se conocieron, comenzaron un romance que tiene a Karime especialmente feliz, como si en efecto hubiera decretado que el amor le llegara con facilidad, gozo y gloria.

“Yo creo que sí es en serio. Sí estoy enamorada”.

El misterioso novio de Karime Pindter

Karime Pindter le contó un poco sobre este misterioso hombre (no quiso revelar su nombre y tampoco a qué se dedica) a Yordi Rosado durante una visita que le hizo para mostrar su nuevo departamento en un capítulo de su canal de Youtube.

De acuerdo con lo que contó la influencer, todo indica que efectivamente el amor le cayó del cielo.

“Me lo presentaron y yo dije: bueno así se conocieron Thalía y Tommy Mottola... voy a ver”.

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Contó que ya son novios oficiales pero todavía no se lo presenta a su familia.

“Lo padre es que no tiene nada que ver con el medio, no es público ni lo será”.

De hecho, explicó que sus mundos son tan diferentes que todavía no entienden lo que hace el otro en su trabajo.

A futuro, Karime confesó que le gustaria casarse, estar en paz “pasarla bomba, viajar con alguien”.

Y dije que este novio cumple con esas expectativas:

“Llegó como lo quería: alguien que se muera por mí, guapo, que le vaya bien, que me pueda proteger, que me divierta con él”.

