Suscríbete
Famosos

Karime Pindter tiene novio oficial y le llegó con facilidad, gozo y gloria, como en su mantra de Access

A Karime Pindter le funcionó el mantra y con apenas un mes, ya se siente enamorada de este misterioso hombre

Marzo 19, 2026 • 
Alejandro Flores
karime pindter.jpg

Karime Pindter habló por primera vez de su relación

Youtube y TikTok

En “La Casa de los Famosos”, Karime Pindter popularizó un mantra llamada Access Consciousness.

La escena en la que se lo enseña a Briggitte Bozzo luego de una crisis de ansiedad se hizo viral y desde entonces a Karime se le suele asociar con la frase de este mantra: “Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria”.
La vida de Karime Pindter después de su participación en La Casa de los Famosos ha coincidido con su mantra. Las vistas a su podcast se incrementaron, se compró un departamento nuevo y, por si fuera poco, desde hace un mes le llegó el hombre ideal.
TE RECOMENDAMOS: Él es Santiago, hijo de Jorge Salinas con Fátima Boggio: Es modelo ¿pero apostará por la actuación?

Por lo menos así ha sido durante estos días en los que, desde que se conocieron, comenzaron un romance que tiene a Karime especialmente feliz, como si en efecto hubiera decretado que el amor le llegara con facilidad, gozo y gloria.

“Yo creo que sí es en serio. Sí estoy enamorada”.

Todo sobre las telenovelas
gabrielsoto-mayrinvillanueva-.png
Telenovelas
De “Amigas y rivales” a “Corazón de Oro": El destino volvió a unir a Gabriel Soto y Mayrín Villanueva
Marzo 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
jorge luis pila aylin mujica yacaranday.jpg
Telenovelas
La telenovela con la que Aylín Mujica y Jorge Luis Pila fracasaron: “Competíamos con Colunga y Edith Gozález”
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Fabián-Robles.jpg
Telenovelas
Actor de ‘Soy tu dueña’ reaparece tras años ALEJADO de las telenovelas… ¡y revela que fue papá de gemelos!
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-kleiner----.png
Famosos
Sergio Kleiner volvió a la pantalla con “Corazón de oro” tras compartir en redes que se sentía desaprovechado
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez

El misterioso novio de Karime Pindter

Karime Pindter le contó un poco sobre este misterioso hombre (no quiso revelar su nombre y tampoco a qué se dedica) a Yordi Rosado durante una visita que le hizo para mostrar su nuevo departamento en un capítulo de su canal de Youtube.

@karimepindter

¿Qué más es posible? ✨ Todo llega a mi con facilidad gozo y gloria ✨ interesante punto de vista ✨ son algunas de las herramientas de #AccessConsciouness que repite la matryoshka todos los días #TodxsConKarime 🐩🩵 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX

♬ sonido original - Karime Pindter

De acuerdo con lo que contó la influencer, todo indica que efectivamente el amor le cayó del cielo.

“Me lo presentaron y yo dije: bueno así se conocieron Thalía y Tommy Mottola... voy a ver”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Mauricio Islas tiene contacto con Adela Noriega? El actor recuerda “Amor real” y desmiente mitos

Contó que ya son novios oficiales pero todavía no se lo presenta a su familia.

“Lo padre es que no tiene nada que ver con el medio, no es público ni lo será”.

De hecho, explicó que sus mundos son tan diferentes que todavía no entienden lo que hace el otro en su trabajo.
A futuro, Karime confesó que le gustaria casarse, estar en paz “pasarla bomba, viajar con alguien”.

Y dije que este novio cumple con esas expectativas:
“Llegó como lo quería: alguien que se muera por mí, guapo, que le vaya bien, que me pueda proteger, que me divierta con él”.

Karime Pindter Yordi Rosado
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
César-Bono.jpg
Famosos
Captan el DRAMÁTICO momento en el que César Bono casi se ahoga al comer pollo en un restaurante
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bárbara-Mori.jpg
Famosos
Bárbara Mori revela que en pleno éxito de ‘Rubí’ estaba deprimida y sumida en el ALCOHOLISMO
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri-Dulce-Canseco.jpg
Famosos
¡Nadie lo sabía! El desgarrador secreto que Yuri ocultó tras la muerte de su madre, Dulce Canseco
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pancho-Ugalde-Ana-Bárbara.jpg
Famosos
Guerra familiar: El hermano de Ana Bárbara denuncia las ambiciones de Ángel Muñoz: “Quiere QUEDARSE con todo”
Marzo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
chritian bach humberto zurita bodas de odio vestido.jpg
Telenovelas
Christian Bach se casó con el mismo vestido en la vida real y en una telenovela; te decimos cómo verla
¿Sabías que la elegancia de Christian Bach cruzó la pantalla? Te contamos la historia del vestido que usó con Humberto Zurita y con el cual posó para la portada de TVyNovelas
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
la-filiaz-2026-regresa-a-aztlan-libros-talleres-cultura-y-mucho-entretenimiento-en-familia.JPG
Especiales
La FILIAZ 2026 regresa a Aztlán: libros, talleres, cultura y mucho entretenimiento en familia
Marzo 19, 2026
 · 
TVyNovelas
imelda-josemanuel-figueroa-.jpg
Famosos
Imelda Tuñón admite error ante demanda millonaria de José Manuel Figueroa: "¡Nunca lo quise perjudicar!”
La actriz habla tras filtrar un audio que la metió en graves problemas y también manda bendiciones a Maribel Guardia.
Marzo 19, 2026
 · 
Edson Vázquez
amor-como-agua-chocolate-.jpg
Famosos
Andrés Baida confirma AMOR con Azul Guaita tras “Como agua para chocolate"; Lo mismo ocurrió con Lumi Cavazos y Marco Leonardi
¡Se repite la historia! Los protagonistas de ‘Como agua para chocolate’ (de la película y la serie) no se resistieron fuera de la pantalla y comenzaron romance.
Marzo 19, 2026
 · 
MrPepe Rivero