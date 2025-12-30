¿Adiós ‘Burrita Burrona’, hola ‘Perrita Perrona’?: ‘Momo’ Guzmán da pistas de su nuevo personaje

TVyNovelas investigó en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se confirmó que “el registro de la marca ‘Turbulence & Burrita Burrona’ es propiedad de Erick Alejandro Martínez Martínez…

Hace apenas una semana, en pleno show navideño, Iván ‘Momo’ Guzmán, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que dejaba de interpretar a la famosa e icónica mascotidrag ‘La Burrita Burrona’.

‘Momo’ salió al escenario sin la conocida botarga y se despidió, dejando en el aire todas las frases que la llevaron a la cima: “Esos zapatitos nada que ver”, “Se va a caer, se va a caer...”, “El dinero va y viene”, “Con mi vicio ¡no!”.

“Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo me acompañen. Los quiero y nos vemos pronto, escribiendo una nueva historia. Nunca dejen de soñar, que nada ni nadie los defina”, dijo ‘Momo’ conmovido mientras leía su discurso.

Su dupla, ‘Turbulence Queen’, no fue mencionada en la despedida de ‘Momo’, pero ella pidió al público una ovación a ‘Burrita Burrona’, y anotó: “Porque yo sí le voy a agradecer a ‘Momo’ Guzmán, una persona que hizo grandes cosas, le agradezco de corazón”.

Eso desató una ola de especulaciones sobre una posible fractura entre Erick Alejandro Martínez (‘Turbulence’) y ‘Momo’ Guzmán (‘La Burrita Burrona’).

Las redes explotaron al notar que se dejaron de seguir en Instagram y que el perfil de ‘Burrita Burrona’, simplemente dejó de existir.

Cabe recordar que hace unos meses, ‘Turbulence Queen’ contó a TVyNovelas que en realidad ellos no eran amigos, “sólo nos conocíamos de vista, pero nos unió el mundo drag”.

Luego el destino —y una crisis personal de ‘Burrita’— hizo la magia. “Ella quería que mejorara mi Instagram, me editaba fotos, me echaba porras. Hasta que un día me dijo: ‘Hagamos algo juntas’”. Así nació una de las duplas más queridas del drag latino.

¿Por qué se separaron ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’?

Muchas son las teorías que se manejan en redes sociales ante el silencio de las protagonistas del escándalo mediático. ‘Turbulence’ se ha dedicado a seguir promocionando los últimos contenidos que grabaron juntas, mientras que ‘La Burrita Burrona’ se tomó unas vacaciones por Los Ángeles, California.

‘Momo’ cerró sus cuentas, no sin antes soltar pistas de lo que sería su nuevo personaje en el que trabajaría sin ‘Turbulence’. A través de otros perfiles se han filtrado pedazos de boceto donde aparece la supuesta ‘Perrita Perrona’, su nueva mascotidrag.

Y es que uno de los rumores sobre la ruptura es que el personaje de ‘La Burrita Burrona’ le pertenece a ‘Turbulence’ legalmente, derivando conflictos económicos y creativos.

TVyNovelas investigó en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se confirmó que “el registro de la marca ‘Turbulence & Burrita Burrona’ es propiedad de Erick Alejandro Martínez Martínez, con el número de expediente 2921680. Dicho documento acredita su titularidad hasta el 9 de septiembre de 2035 y ampara las siguientes actividades: contenido digital, presentaciones de entretenimiento privado, publicación de contenidos de entretenimiento multimedia, de audio y de video digital; servicios de entretenimiento en forma de actuaciones en directo; producción de espectáculos de entretenimiento en directo; entretenimiento en línea desde una base de datos informática e internet; facilitación de programas de entretenimiento multimedia por televisión, redes de banda ancha, redes inalámbricas y en línea; y producción de podcasts”.

‘Perrita Perrona’

Diversas páginas en redes sociales comenzaron a promover la imagen de lo que sería el nuevo personaje de ‘Momo’ Guzmán, y donde él mismo se dedicó solamente a compartir lo publicado por otros.

Ángel Guerrero, quien da vida a ‘La Loberrima’ subió fragmentos del boceto de la aparente ‘Perrita Perrona’, particularmente de los ojos del personaje, lo que despertó sospechas de una nueva dupla entre ambos.

La Burrita y la Loberrima oficialmente se salieron para hacer su propio programa, estan dando Carlos Villagran y Ramon Valdez cuando se salieron del Chavo del 8 para hacer su propio show en Venezuela 😭😭 pic.twitter.com/YxxsVxlRO9 — Ella Malita (@ellamalita) December 30, 2025

También se dice que ‘Loberrima’ y ‘Mamá Melanito’ habrían dejado el proyecto de ‘Turbulence’ y que harán su propia producción.

Muchos seguidores y detractores del proyecto acusan que ‘La Burrita Burrona’ y ‘La Loberrima’ oficialmente se salieron para hacer su propio programa y los compararon con Carlos Villagrán y Ramón Valdés cuando se salieron de ‘El Chavo del 8’ para hacer su propio show en Venezuela.

En tanto, ‘Momo’ anunció que regresa de Los Ángeles a Monterrey para continuar con su proyecto lejos de ‘Turbulence’.

