Famosos

Luto por la Burrita Burrona: Momo Guzmán sorprende al decir adiós a su personaje viral

En show en CDMX, dejaron en shock a sus fans; Turbulence sí le agradeció pero no lo abrazó.

Diciembre 22, 2025 • 
MrPepe Rivero
Burrita Burrona

“Esos zapatitos nada que ver”, “Se va a caer, se va a caer...”, “El dinero va y viene”, “Con mi vicio ¡no!”, son algunas de las frases virales que seguramente has escuchado en TikTok y que surgieron de La Burrita Burrona, la icónica mascotidrag interpretada por Iván “Momo” Guzmán... hasta este domingo 21 de diciembre.

En pleno show navideño en CDMX, Momo salió a dar la cara sin la botarga de Burrita Burrona, y se despidió del personaje ante la sorpresa de sus fans.

“Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje”.

“Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo me acompañen. Los quiero y nos vemos pronto, escribiendo una nueva historia. Nunca dejen de soñar, que nada ni nadie los defina”, dijo Momo conmovido mientras leía su discurso.

Su dupla, Turbulence Queen, no fue mencionada en el discurso de Momo, pero ella pidió al público una ovación a Burrita Burrona, y anotó: “Porque yo sí le voy a agradecer a Momo Guzmán, una persona que hizo grandes cosas, le agradezco de corazón”.

“Nunca me voy a cansar de agradecerle todo lo que logramos juntos porque este proyecto fue juntos. Estoy infinitamente agradecido, gracias a él muchos sueños míos se cumplieron”.

Eso desató una ola de especulaciones sobre una posible fractura entre Erick Alejandro Martínez (Turbulence) y Momo Guzmán (La Burrita Burrona).

Las redes explotaron al notar que se dejaron de seguir en Instagram y que el perfil de Burrita Burrona, simplemente dejó de existir.

Cabe recordar que hace unos meses, Turbulence Queen contó a TVyNovelas que en realidad ellos no eran amigos, “sólo nos conocíamos de vista, pero nos unió el mundo drag”.

Luego el destino —y una crisis personal de Burrita— hizo la magia. “Ella quería que mejorara mi Instagram, me editaba fotos, me echaba porras. Hasta que un día me dijo: ‘Hagamos algo juntas’”. Así nació una de las duplas más queridas del drag latino.

MrPepe Rivero
