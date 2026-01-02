Suscríbete
Yolanda Andrade ya prepara su bioserie y el libreto va a la mitad: “¡Imagínate lo que dirá!”

La conductora, quien enfrenta un complicado momento de salud, quiere contar su vida.

Enero 02, 2026 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade enfermedad

Esta sería la grave enfermedad con la que Yolanda Andrade habría sido diagnosticada

“Quiere supervisar y quiere estar echando ojo de todo lo que se vaya a contar”.

Consciente de que su enfermedad la llevará al día en el que no pueda caminar ni hablar, la conductora y actriz Yolanda Andrade busca llevar a las pantallas una bioserie para contar su vida.

El proyecto estaría a cargo de Televisa, particularmente de un equipo de Unicable, en donde se produce su programa ‘Montse&Joe’ y que la ha cobijado durante toda su enfermedad.

La posibilidad de hacer su bioserie fue revelada por el periodista de espectáculos Luis Magaña, quien en el programa ‘De historia en historia’ dio a conocer de primera mano, que una fuente muy cercana y con mucho poder en la televisora le contó los planes de Andrade.

“A mí me dejó muy impresionado, sobre todo la forma en la que me enteré… aparentemente van a cambiar un par de programas en la barra de Unicable porque quieren renovar, entonces van a empezar a hace pilotos”, inició su relato.

Y añadió que su fuente, le compartió que “estamos buscando una producción porque Yolanda quiere hacer su bioserie y trae un poco de prisa de que la producción sea rápido porque quiere supervisar y quiere estar echando ojo de todo lo que se vaya a contar”.

Magaña indicó también que el libreto ya va a la mitad y que se tratará de una miniserie de unos siete capítulos.

El comunicador dijo que no le parece que la bioserie sea “mala idea, pero también me parece muy arriesgado por lo que dice, ha dicho y dirá, o sea, ya es fuerte, ahora imagínate una bioserie”, concluyó.

A lo largo del tiempo, Yolanda ha soltado sus verdades, dejando incómodos y enojados a muchos de quienes han compartido la vida junta a ella, por lo que el que lleve su historia a las pantallas pondría en aprietos a más de uno.

Hasta el momento, la conductora no ha negado ni confirmado que ya preparé su bioserie.

