Natalia Téllez y el ritual de Año Nuevo que le cumplió todo lo que quiso; ¡hasta una casa!

“Quiero intencionar que el año que venga sea mucho mejor que este”.

La presentadora de televisión, Natalia Téllez, reveló el ritual de Año Nuevo que realizó y le cumplió todo lo que quiso, hasta una casa. La conductora de ‘Netas Divinas’ calificó su experiencia como algo sobrenatural.

En medio de una emisión del programa, Natalia dio detalles de cómo sus intenciones para el nuevo año se materializaron de forma mágica.

“A mí me pasó algo con Gaby que está muy sobrenatural”, inicio expresando Téllez.

La también actriz confesó que el fin del año pasado fue especialmente complicado para ella, por lo que decidió tomar una vía poco convencional para manifestar sus deseos a través de una vela.

“El fin del año pasado fue muy duro para mí, por muchas razones. Y ese año... quería manifestar muchas cosas importantes y dije... ‘necesito una vela de intención’”, indicó.

Téllez se sinceró y dijo que más allá de lo que se cree sobre los rituales, tenía la firme intención de mejorar su situación para el siguiente año, por lo que contactó a una mujer especialista en rituales.

“Dije: ‘Quiero intencionar que el año que venga sea mucho mejor que este’. Y todo lo que pedí se cumplió en este año. Intencioné a mi papá, intencioné la casa, intencioné ‘Azules’ (la serie en la que participó). ¡Ah, todo! Intencioné chamba”, mencionó.

Lo más asombroso para Natalia fue que, tras contratar a la mujer que le ayudó con el ritual, ella le preparó una vela y con ello no sólo vio cumplidos sus deseos profesionales sino todo lo que había pedido en su vida personal.

Y además, los viajes que había deseado también se volvieron realidad.

“He viajado tanto que mi pareja no sabe cómo me ha pedido. O sea, de verdad ha sido muy... Más la vela”, concluyó Natalia.

