Ana Bárbara toma drástica decisión para 2026 y anuncia su RETIRO: “Lo necesita mi alma”

Ana Bárbara comenzó el 2026 en pleno Times Square de Nueva York, uno de los escenarios más envidiados por artistas para presentarse durante las celebraciones de Año Nuevo.

La originaria de Rioverde, San Luis Potosí, llevó sus éxitos a Estados Unidos, al mismo sitio y la misma noche donde se presentaron figuras de la talla de Diana Ross.

Sin embargo, la noticia que sorprendió fue la que dio ante las cámaras de Univision, cuando le preguntaron sus planes para este 2026.

“No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón”.

Ana Bárbara anunció su retiro de la música y los escenarios. Su justificación fue que dará prioridad a su familia.

“Soy madre de familia y he tratado de estar al 100%, pero no es lo mismo, siempre hay gente enferma que trata de separarnos. Pero los voy a recuperar”.

Ana Bárbara se abrió paso desde hace 30 años

Su nombre real es Altagracia Ugalde Motta, y es una de las figuras más emblemáticas de la música regional mexicana, al grado de ser apodada “La Reina Grupera”.

Entre sus éxitos destacan “Lo Busqué”, “Bandido”, “La Trampa” y “Loca”, que han sido coreadas desde hace décadas y siguen vigentes en el gusto del público.