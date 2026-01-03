Influencer católico inicia el año de luto: Murió su hijo de 5 años tras grave caso de gripe

El hijo del influencer católico Paul J. Kim ingresó al hospital el pasado 21 de diciembre de 2025, pero enfrentaba una grave emergencia médica vinculada a un caso de gripa severo.

Desafortunadamente, la situación se complicó y pese a recibir atención médica, el niño de 5 años murió después de 11 días en los que su familia oraba por un milagro.

Medios internacionales reportan que el niño presentó sepsis, convulsiones y más complicaciones. Se le realizaron cirugías para detener hemorragias internas, pero presentaba daño cerebral severo, sin posibilidad de recuperación.

El influencer Paul J. Kim expresó que su corazón está roto, pero se aferra a su fe. Paul es conferencista internacional y creador de contenido espiritual, pues comparte mensajes relacionados con la religión.

“Gracias por todo el amor, las oraciones y la compasión que innumerables de ustedes nos han demostrado. Que Dios los bendiga de verdad. Sus oraciones por Micah fueron respondidas, pero de una manera diferente a la que todos esperábamos. Dios lo sanó y le dio la bienvenida a la vida eterna. Él está donde todos queremos estar”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Qué dice el influencer tras la muerte de su hijo?

“Micah Joseph comienza el nuevo año disfrutando de la gloria, el amor y la paz inagotables de Dios”., escribió Paul en sus redes sociales, donde ha publicado algunos videos en medio de su duelo. “Micah ha estado muy ocupado, viendo cómo el Señor lo usa y lo envía en misiones para acercar a millones de personas a Dios. Estamos rodeados por una gran nube de testigos (Hebreos 12:1) de la que mi hijo ahora forma parte.

“No podría ser un padre más orgulloso. Esta realidad me llena de alegría y esperanza en medio del dolor. Nuestros corazones están destrozados, pero confiamos en el Señor. Por favor, oren por mi familia y por mí mientras aprendemos a vivir por fe y no por vista”.

