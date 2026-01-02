Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo para el 2026; ¿pide reencuentro con su hija Frida Sofía?

“Por un año de cambio de piel”.

A pocas horas de que comenzara el Año Nuevo 2026, Alejandra Guzmán compartió una imagen con la que expresó su mayor deseo. La misteriosa reflexión agitó las interpretaciones entre sus seguidores.

‘La Reina de Corazones’ escribió en sus redes sociales un mensaje que dejó al descubierto la vulnerabilidad de la cantante, tanto por su reciente historial del salud como por la tirante relación con su hija, Frida Sofía.

Guzmán publicó una imagen junto a una fogata que decía: “Por un año de cambio de piel… namaste”.

La frase que dejó Alejandra en vísperas del 2026, generó gran incertidumbre, pues muchos de sus seguidores atribuyeron sus palabras al prolongado proceso de recuperación física que ha atravesado desde mediados del 2025.

Otros de sus fanáticos dijeron que más que con su salud, el mensaje tiene una alusión directa a la distancia que ha mantenido con su única hija en los últimos años.

La salud de la intérprete de ‘Eternamente Bella’ cobró notoriedad cuando una afección la obligó a cancelar sus presentaciones y a someterse a una operación en la columna vertebral. Dicha situación mantuvo a Alejandra lejos de los escenarios durante varios meses.

A pesar de la ola de especulaciones, la información pública señala que Guzmán está en proceso de recuperación y espera retomar sus actividades profesionales durante 2026.

Sin embargo, en el terreno personal, cobra relevancia cuando se analiza la historia reciente de su entorno.

La relación fracturada con Frida Sofía…

Luego de que la joven ofreció una entrevista en la que denunció públicamente un episodio de abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, se profundizó el distanciamiento entre madre e hija.

Sin embargo, en 2024, tras la muerte de la diva Silvia Pina, la cantante dijo que había retomado con contacto con su hija, lo que avivó rumores de una reconciliación.