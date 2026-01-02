Suscríbete
Famosos

La verdadera razón por la que desaparecieron las gemelas Ivonne e Ivette... ¡una terminó en el psiquiátrico!

Las cantantes se alejaron del ojo público de un momento a otro.

Enero 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gemelas-Ivonne-Ivette.jpg

Las gemelas Ivonne e ivette se alejaron de los escenarios repentinamente.

Instagram

“Pudimos salir adelante, pero lo que menos hicimos es estarnos enterando de qué decían los medios”.

Las gemelas Ivonne e Ivette fueron dos de las figuras infantiles más populares de la televisión mexicana de los años 80’s gracias a su participación en el programa ’Chiquilladas’.

Pero además de su paso por la televisión, también formaron parte de la música y el modelaje. Otro de los momentos más recordados de su carrera fue su colaboración en el video de la canción ‘No me puedes dejar así’ de Luis Miguel.

Tras varios años de éxitos, las gemelas dejaron de aparecer en la televisión de forma repentina. Y su ausencia provocó sorpresa entre sus seguidores, pues no ofrecieron explicaciones sobre su retiro, lo que generó una ola de rumores durante décadas.

¿Por qué se alejaron de las pantallas Ivonne e Ivette?

Fue en 2021, cuando las gemelas rompieron el silencio y reaparecieron como invitadas especiales en el programa ‘Mimis contigo’ de TV Azteca. En la emisión, ambas profundizaron sobre su distancia que se debió a problemas personales y no a conflictos laborales.

“En esta vida lo más importante no es ser famoso sino ser querido… nosotros hasta la fecha sentimos un cariño muy especial por parte de la gente y eso es lo que siempre nos ha mantenido con ganas de hacer lo que te gusta”, dijo Ivonne.

Por un lado, Ivette compartió que se convirtió en madre y decidió priorizar en su vida familiar, alejandose de la industria.

Mientras que Ivonne, atravesó por una etapa emocionalmente compleja, marcada por la depresión. La cantante tuvo que buscar ayuda profesional y ponerle un alto a su carrera artística.

“Aquí lo que teníamos era apoyarnos unos con otros y hablando de la familia, quisiera decir, que o creo que es bien importante, no solamente vivir juntos sino estar unidos porque en situaciones difíciles es donde realmente te das cuenta si la familia está unida… pudimos salir adelante, pero lo que menos hicimos es estarnos enterando de qué decían los medios”, expresó Ivonne sobre la etapa difícil que vivió su hermana.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

El regreso de Ivonne e Ivette

Aunque han sido años los que han estado fuera de la industria del entretenimiento, las cantantes nunca han dejado en el olvido sus ganas de volver por lo que ya preparan su regreso a los escenarios.

Ivonne e Ivette dijeron en 2024 que volverán con una serie de presentaciones musicales, por lo que sus seguidores están ávidos de volverlas a ver.

Ivonne e Ivette
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Paola-Rojas-Verónica-Toussaint.jpg
Famosos
Paola Rojas dice que Verónica Toussaint le dio trabajo en Imagen Televisión EL DÍA DE SU MUERTE
Enero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Araiza-alcohol.jpg
Famosos
Raúl Araiza se confiesa: “pasé infiernos muy feos por beber tanto y terminé varias veces en el hospital”
Enero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
María-Félix-hotel.jpg
Famosos
¡Le cumple capricho! María Félix mandó construir un pasadizo secreto en un hotel de Guadalajara
Enero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-hijo.jpg
Famosos
Pepillo Origel podría tener un hijo viviendo en Nueva York; la madre es franco canadiense
Enero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Odalys-Pato-Borghetti.jpg
Famosos
Odalys Ramírez rechazó a Patricio Borghetti y terminó pidiéndole que fuera su novio; así se conocieron
La presentadora no consideraba vivir una relación con el argentino, sin embargo tras darse una oportunidad no se arrepiente.
Enero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maky-Juan-Soler.jpg
Famosos
Maky dice que Juan Soler es su “amigo, hermano y familia” pese a estar divorciados
La actriz explicó que su vínculo con su ex no terminará y que si él la necesita ahí estará.
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Capi-Pérez-hijo.jpg
Famosos
‘El Capi’ Pérez y su esposa anuncian que serán papás en medio de la tragedia por la muerte de su prima
La pareja tomó sus redes sociales para dar a conocer que tendrán a su segundo hijo.
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Roxana-Castellanos.jpg
Famosos
Roxana Castellanos recuerda el día en que PERDIÓ A SU BEBÉ “por negligencia de un médico”
La conductora abrió su corazón y revivió el momento en el que sus deseos de ser madre se esfumaron.
Diciembre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez