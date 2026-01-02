La verdadera razón por la que desaparecieron las gemelas Ivonne e Ivette... ¡una terminó en el psiquiátrico!

“Pudimos salir adelante, pero lo que menos hicimos es estarnos enterando de qué decían los medios”.

Las gemelas Ivonne e Ivette fueron dos de las figuras infantiles más populares de la televisión mexicana de los años 80’s gracias a su participación en el programa ’Chiquilladas’.

Pero además de su paso por la televisión, también formaron parte de la música y el modelaje. Otro de los momentos más recordados de su carrera fue su colaboración en el video de la canción ‘No me puedes dejar así’ de Luis Miguel.

Tras varios años de éxitos, las gemelas dejaron de aparecer en la televisión de forma repentina. Y su ausencia provocó sorpresa entre sus seguidores, pues no ofrecieron explicaciones sobre su retiro, lo que generó una ola de rumores durante décadas.

¿Por qué se alejaron de las pantallas Ivonne e Ivette?

Fue en 2021, cuando las gemelas rompieron el silencio y reaparecieron como invitadas especiales en el programa ‘Mimis contigo’ de TV Azteca. En la emisión, ambas profundizaron sobre su distancia que se debió a problemas personales y no a conflictos laborales.

“En esta vida lo más importante no es ser famoso sino ser querido… nosotros hasta la fecha sentimos un cariño muy especial por parte de la gente y eso es lo que siempre nos ha mantenido con ganas de hacer lo que te gusta”, dijo Ivonne.

Por un lado, Ivette compartió que se convirtió en madre y decidió priorizar en su vida familiar, alejandose de la industria.

Mientras que Ivonne, atravesó por una etapa emocionalmente compleja, marcada por la depresión. La cantante tuvo que buscar ayuda profesional y ponerle un alto a su carrera artística.

“Aquí lo que teníamos era apoyarnos unos con otros y hablando de la familia, quisiera decir, que o creo que es bien importante, no solamente vivir juntos sino estar unidos porque en situaciones difíciles es donde realmente te das cuenta si la familia está unida… pudimos salir adelante, pero lo que menos hicimos es estarnos enterando de qué decían los medios”, expresó Ivonne sobre la etapa difícil que vivió su hermana.

El regreso de Ivonne e Ivette

Aunque han sido años los que han estado fuera de la industria del entretenimiento, las cantantes nunca han dejado en el olvido sus ganas de volver por lo que ya preparan su regreso a los escenarios.

Ivonne e Ivette dijeron en 2024 que volverán con una serie de presentaciones musicales, por lo que sus seguidores están ávidos de volverlas a ver.