Sismo despertó a México el 2 de enero 2026, ¿de qué magnitud fue?

Por el momento no se reportan daños graves.

Enero 02, 2026 • 
alerta sismica

En algunos estados sonará la alarma sísmica durante el Simulacro Nacional.

(Freepik / Pixabay)

La alerta sísmica en celulares y altavoces de las calles, despertaron a gran parte de la población este 2 de enero de 2026, pues un sismo sacudió el centro de México alrededor de las 7:58 horas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la magnitud preliminar fue de 6.5 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Danielle Dithurbide, desde Acapulco, reportó que se han sentido dos réplicas en el puerto de Acapulco, donde ella lo sintió “muy fuerte”. También reportó en vivo para su noticiario que ya se veían cuarteaduras y vidrios rotos, así como otros pequeños daños materiales.

En tanto, en CDMX no se reportan edificios caídos. La secretaria de Protección Civil de CDMX confirmaron que, tras una revisión aérea, alcaldía por alcaldía, afortunadamente no hay eventos importantes qué reportar. “No obstante, seguimos en la revisión de toda la ciudad”.

Es importante mantenerse atento a anuncios oficiales, pues se han registrado algunas réplicas de menor magnitud, sobre todo en Acapulco.

