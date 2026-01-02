Suscríbete
Hollywood

Tragedia de Año Nuevo: Hallan sin vida a la hija de Tommy Lee Jones en hotel de lujo

Victoria Kafka Jones tenía 34 años y era la segunda hija del actor.

Enero 02, 2026 
Ericka Rodríguez
Victoria Kafka Jones fue encontrada sin vida.

Durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, Victoria, la hija del actor Tommy Lee Jones, reconocido por protagonizar la cinta ‘Hombres de Negro’, fue hallada sin vida en un lujoso hotel de San Francisco, California.

De acuerdo con reportes de medios locales, el Departamento de Bomberos acudió al lugar tras recibir una llamada para atender médica, sin embargo, poco pudieron hacer y Victoria fue declarada muerta en el lugar.

El caso fue remitido al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense para continuar con la investigación.

“Al llegar, los paramédicos realizaron una evaluación y la mujer fue declarada muerta en el lugar”, señalaron los bomberos.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la hija de Lee Jones, de 34 años.

Victoria, quien era hija de Tommy y su primera esposa, Kimberlea Cloughley, siguió sus pasos brevemente, debutando como actriz en ‘Hombres de Negro II’ en 2002. Luego, apareció en la serie ‘One Tree Hill’, en 2003 y en ‘Los Tres Entierros de Melquíades Estrada’ en 2005, película dirigida por su padre.

Victoria Kafka Jones era la segunda hija que el intérprete texano tuvo con Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996, y madre de Austin, el hijo mayor del actor.

A pesar de no proseguir la profesión de su padre en el mundo del cine, Victoria ha seguido acompañando al actor en diferentes apariciones públicas a lo largo de los años. Entre otras ocasiones, en 2014 estuvo junto a él en el Festival de Cannes y, en 2017, viajó a Japón para asistir con su padre al Festival Internacional de Cine de Tokyo, donde Tommy Lee Jones presidió el jurado.

La investigación del caso continúa abierta, mientras que desde el entorno familiar no se han hecho públicas declaraciones.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
