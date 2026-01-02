Otra pelea por el personaje: Así inició el distanciamiento entre Mara Escalante y Ariel por ‘Albertano’

“Un día nos agarraron… un día explotamos. Yo siempre le prometí a Ariel que le iba a regalar ‘Albertano’”.

Los comediantes Mara Escalante y Ariel Miramontes se robaron el corazón de millones de mexicanos con sus interpretaciones en la serie ‘María de todos los ángeles”. El proyecto rompió esquemas, sin embargo, con el paso de los años llegaron los problemas.

‘María’, una joven que vive con su abuelo y que sueña con encontrar a su ser amado, invoca a todos los ángeles para conseguirlo, siendo ‘Albertano’ el cómplice ideal con el que la actriz tocó las estrellas desde su primer episodio en 2009.

Desde ese momento, la amistad entre Mara y Ariel se hizo fuerte. Escalante, creadora de ‘Albertano’, le compartió todos los elementos en los que se basó para darle vida al personaje. Éste fue ideado bajo el reflejo de las familias mexicanas, particularmente características que vio en uno de sus vecinos.

Mara confesó en una entrevista que la primera persona que vio un demo del proyecto fue Roberto Gómez Fernández, mismo que ya había sido grabado con Miramontes.

La popularidad y el éxito tomaron de la mano a todo el elenco, y en un momento, la actriz le dijo a Ariel que le regalaría a ‘Albertano’ legalmente, sin embargo, no vaticinaron que una pelea llegaría.

“Ariel y yo toda la vida nos hemos peleado porque somos compañeros de trabajo, pero eso no quiere decir que estamos peleados a muerte, como lo hicieron tan grande. Un día nos agarraron… un día explotamos. Yo siempre le prometí a Ariel que le iba a regalar ‘Albertano’”, expresó Mara en una entrevista.

Sin embargo, bajo los ánimos encendidos, Escalante se olvidó de su oferta, “pero después baja el enojo y te das cuenta de que hay que tener palabra y claro que le di el personaje”, agregó la estrella.

Actualmente, Mara y Ariel mantienen una buena relación y no descartan volver a trabajar juntos en una película de ‘Doña Lucha’. Además, han aclarado que los temas legales ya quedaron en el pasado y que su amistad ha madurado, por lo que entre ambos hay amor y admiración por su trayectoria.

“Somos colegas que respetan su trabajo mutuo”, fue parte de la declaración de Mara.

¿Quién tiene los derechos de ‘Albertano’?

Ariel compartió que conoció a Mara, quien lo invitó al programa ‘Al fin de semana’ de ‘Coque’ Muñiz, y ahí interpretó el papel dejando encantados a todos lo que lo vieron. Tiempo después, Miramontes confirmó que él tiene parte de los derechos del personaje.

Con ‘Albertano’, Ariel ha protagonizado proyectos como ‘Albertano contra los mostros’, de 2022, ‘Nosotros los guapos’, de 2016, ‘El Príncipe del Barrio’, de 2023 y ‘María de todos los ángeles’, de 2009. También ha participado en teatro con el personaje, en puestas como ‘El Tenorio Cómico’ o ‘Lagunilla mi barrio’.