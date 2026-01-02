Eduardo Santamarina revela GRAN SECRETO sobre su exsuegro y a quién le escribió la canción ‘El Triste’

“Si antes berreaba, ahora la oigo y ay, cabr*n, berreo el doble”.

Fue en 1970, durante el II Festival de la Canción Latina, cuando José José fue ovacionado inesperadamente tras interpretar la canción ‘El Triste’, una obra del renombrado compositor mexicano Roberto Cantoral.

El cantante, pese a estar muy nervioso, convirtió ese evento en un momento histórico destacado por su impresionante registro vocal. Y aunque no se alzó como ganador, su actuación quedó en la memoria colectiva como una de las más memorables en su carrera.

‘El Triste’ significó la transición del rock and roll a las baladas románticas, estableciéndose como un pilar en el repertorio de música amorosa en el continente.

Don Roberto, padre de la popular y querida Itatí Cantoral, dejó un legado invaluable tras su muerte en 2010, siendo auto de otros clásicos como ‘El Reloj’ y ‘La Barca’.

La letra de ‘El Triste’

“Qué triste fue decirnos adiós

Cuando nos adorábamos más

Hasta la golondrina emigró

Presagiando el final

Qué triste luce todo sin ti

Los mares de las playas se van

Se tiñen los colores de gris

Hoy todo es soledad

No sé si vuelva a verte después

No sé qué de mi vida será

Sin el lucero azul de tú ser

Que no me alumbra ya

Hoy quiero saborear mi dolor

No pido compasión ni piedad

La historia de este amor se escribió

Para la eternidad

Qué triste todos dicen que soy

Que siempre estoy hablando de ti

No saben que pensando en tu amor, en tu amor

He podido ayudarme a vivir

He podido ayudarme a vivir”

¿A quién le escribió ‘El Triste’ don Roberto Cantoral?

Por mucho tiempo se ha creído que el tema fue escrito para una mujer, incluso su hijo, Roberto Cantoral Zucchi, aseguró que “sí fue hecha para una mujer: su madre cuando fallece. Por eso dice ‘qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más’”, sin embargo, su exyerno lo contradice.

Eduardo Santamarina, quien estuvo casado de 1999 a 2004, con Itatí Cantoral, ofreció una entrevista para el programa ‘Miembros Al Aire’ y ahí reveló para quién fue realmente escrita.

“Oyes la letra y te la imaginas cantando a una mujer, sobre una decepción amorosa”, inició relatando Santamarina.

Sin embargo, dice que se la escribió a su hermano. Eran ellos dos nada más y eran muy unidos. Se querían mucho porque además crecieron juntos y chambeaban juntos en el trío. Agarraban la guitarra e hicieron giras por Europa, después de haber empezando en Tampico, cantando en los camiones”, narró el actor.

Antonio Cantoral era el hermano de don Roberto, con quien formó el exitosos dueto ‘Hermanos Cantoral’ en 1950, grabado clásicos como ‘El Preso Número 9’ y ‘El Crucifijo de Piedra’. Ocho años mayor, y a los 36 años, murió de un cáncer terminal, dejando huérfano a su hijo, quien después quedó bajo el cuidado de don Roberto.

El compositor continuo con su legado, formando después a ‘Los Tres Caballeros’ junto a ‘Chamín’ Correa.

“Entonces muere y oyes la letra y dices ‘claro, ya que la cambio es otra’, y dices ’si antes berreaba, ahora la oigo y ay, cabr*n, berreo el doble’. Es a su hermano. Era mi suegro y me lo platicó, por eso lo cuento”, concluyó Eduardo Santamarina.

