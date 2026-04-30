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Mhoni Vidente tiene una revelación divina sobre la muerte de Michael Jackson

La tarotista compartió lo que ha visualizado hasta ahora pero dice que aún la está procesando

Abril 29, 2026 • 
Alejandro Flores
michael jackson mhoni vidente.jpg

Mhoni Vidente tuvo una revelación

Instagram Michael Jackson

La muerte de Michael Jackson provocó un largo juicio en el que el médico Conrad Murray terminó por perder su licencia médica.

Se le acusó de administrarle propofol de manera poco ética y sin el protocolo médico adecuado. “Homicidio involuntario”, fue la sentencia contra Murray.
No obstante, Mhoni Vidente está en proceso de asimilar una revelación divina que revelaría una verdad totalmente diferente.
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¿Cuál es la visión de Mhoni Vidente sobre Michael Jackson?

Michael Jackson está en el centro de la discusión pública a partir del estreno de su biopic “Michael”, que ha dividido opiniones: hay fans que la aman pero también detractores que la odian.
Y más allá de los gustos cinéfilos, Mhoni Vidente trabaja en su revelación divina, la cual, explica, todavía está en proceso.

“Michael no murió. Ese día lo sacan y hacen la faramalla de todo... pero lo que pasa es que el ya no podía vivir: tenía muchos problemas, no podía dormir, lo perseguían mucho”.
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La tarotista está convencida, por el momento, de que las acusaciones que lo llevaron a juicio por abuso de menores, no fueron comprobados en su totalidad.

“Cuando eres famoso te sacan cosas muy fuertes en tu vida y sin comprobar totalmente”, dice Mhoni.

Michael Jackson enfrentó dos acusaciones que lo llevaron a tribunales.
En el primero de ellos llegó a un acuerdo extrajudicial y en el segundo fue declarado inocente.

Mhoni Vidente predice Michael Jackson
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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