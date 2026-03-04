Freddy Ortega de ‘Los Mascabrothers’ insinúa que Eugenio Derbez LE ROBÓ la idea de ‘La Familia P. Luche’

“Pero mucha gente los vio en otra parte después, entonces qué te digo”.

Hace un mes, Eugenio Derbez fue señalado de haber hecho su carrera basado en personajes que él no creó. Carlos Trejo lanzó tremendas declaraciones en el podcast ‘Somos batos’ donde aseguró que detrás del comediante estaba el fallecido Gus Rodríguez.

“Todos los personajes y todo lo que hizo Derbez, no lo hizo él, los hizo Gus Rodríguez. Yo se lo dije: ‘El creador y talento de todo fue Gus Rodríguez, no fuiste tú’. Y el día que murió Gus, él lo dijo en televisión: ‘Sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez’. En la vida. Todo lo creó Gus Rodríguez”, sentenció.

Ahora, es Freddy Ortega quien vuelve al espinoso tema de la “genialidad” de Eugenio al insinuar que Derbez habría tomado elementos creativos de proyectos desarrollados por ‘Los Mascabrothers’.

Los señalamientos se produjeron durante una entrevista que ofreció Ortega para el podcaster Nayo Escobar, en la que argumentó que varios aspectos visuales y conceptuales de ‘La Familia P. Luche’ surgieron en sketches presentados previamente por ‘Los Mascabrothers’ en el programa ‘Diversión desconocida’.

“Cuando hicimos ‘Diversión desconocida’, nos dijeron: ‘si ustedes llegan a 20 puntos, se quedan al aire, si no, se van’. Entramos al aire con 17 puntos y bajamos a 12. Nadie nos conocía, todo era colores estridentes que después alguien más lo ocupó, cuadros chuecos, teníamos un sketch que se llamaba ‘El imperio contra Taca’, (…) todos llevaban peluches, y los colores de los cuadros chuecos”, relató Freddy.

Y añadió que tras la cancelación de su propuesta, observó elementos de sus creaciones en otros espacios.

“Pero mucha gente los vio en otra parte después, entonces qué te digo”, planteó Ortega, sugiriendo así que su trabajo sirvió de inspiración para otros proyectos.

El hermano de Germán también señaló las coincidencias entre su personaje de ‘El Lonje Moco’ y otras ideas de su autoría.

La polémica no se limitó a la obra de ‘Los Mascabrothers’, pues el comediante detalló que su propuesta ‘Relatos Macabrones’, donde contaba historias de terror en un monólogo, fue desestimada por “no dar mucho”, sin embargo, la fórmula fue adoptada en otros programas.

Por su parte, la periodista Inés Moreno retomó el tema y agregó que conoce versiones de colaboradores que sostienen lo dicho por Ortega, razón por la que el comediante y su hermano mantienen una relación distante con Derbez.

“Freddy Ortega insinúa que Derbez les robó varias ideas, entre ellas las de ‘La Familia P.Luche’”, precisó Moreno. Sostuvo también que “no es la primera persona que dice que se piratea algunas ideas o cosas de creatividad de otras personas”.

La comunicadora concluyó en que algunos escritores sugieren que “sí, sí se vuela las ideas y las pone como propias”.

