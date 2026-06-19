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Mhoni Vidente enlista a los famosos que son Illuminati

La tarotista dice que una cantante mexicana es la integrante más reciente

Junio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
mhonividente bad bunny.jpg

Mhoni Vidente vio el futuro del cantante

Instagram

Mhoni Vidente no tiene duda sobre quiénes son los famosos miembros de la élite de los Illuminati.

Este concepto alude, como se sabe, a dos corrientes diferentes. Por un lado, la puramente histórica, que engloba a una sociedad secreta que efectivamente existió en el siglo XVIII.
“El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de derecho canónico Adam Weishaupt. Quería promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a la superstición y la influencia religiosa en la sociedad”, se leeen un reportaje de la BBC.
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¿Quiénes son los artistas que forman parte de los Illuminati?

Por otro lado, existe una teoría moderna de que los illuminati se han convertido en una secta secreta capaz de mover los hilos del mundo en beneficio de sus agremiados.
Este resurgimiento comenzó en la década de los 60 del siglo XX cuando se dio a conocer el “Principia Discordia”, que promovía un sistema de creencias alternativo conocido como Discordianismo.

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Sus seguidores están convencidos de varias teorías de la conspiración, incluyendo que el asesinato de John F Kennedy fue obra de los Illiuminati.
Para Mhoni Vidente, la renovación de la élite tiene especial relevancia actualmente a través de famosos y celebridades.
Y enumera:

“Tenemos a Rihanna, Beyoncé y Katy Perry, todas ellas son parte de esta secta en el que intercambias tu espíritu por poder y fama”.

Además, la tatorista está segura de quién es la cabeza de esta organización que estaría buscando establecer un nuevo orden mundial.

“Bad Bunny es el líder y Belinda se acaba de unir a ellos... lamentablemente el precio que van a pagar es muy caro”

mhoni vidente Bad Bunny
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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