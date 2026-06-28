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VIDEO muestra cómo murió popular conductora de tv: la arrolló un tren pero un detalle inquieta a la fiscal

La investigación apunta a que Ernestina Pais avanzó en el crucero cuando la barra estaba abajo

Junio 27, 2026 • 
Alejandro Flores
ernestina pais.jpg

El momento de la tragedia

Captura El Clarín / Instagram

El último día de Ernestina Pais fue especialmente gozoso.

La conductora de televisión argentina era una sibarita, amante de la gastronomía y la buena música. Y así vivió su último día, del cual dejó constancia en su perfil de Instagram.
“Un momento hermoso lleno de risas y complicidad que ya se suma a las más ricas historias de nuestra casa. ¡Genias totales!”, publicó en su perfil la noche de jueves junto con un video en el que se le ve junto a varias amigas gozando de un concierto y una copa de vino.
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¿Cómo fue la muerte de Ernestina Pais?

Este viernes, apenas un día después de esa gozosa noche, Ernestina Pais murió al ser arrollada en su auto por un tren en un crucero.
Hoy sábado se dio a conocer un video de una cámara de seguridad en el que se ve cómo ocurrió la tragedia.

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El caso fue registrado como averiguación de casuales de muerte por la fiscal María Paula Hertrig, de la Fiscalía descentralizada de Boulogne.
El diario El Clarín informó que esa investigación apunta a una hipótesis inquietante:

“La hipótesis es la que se ve en el video, que pasó con la barrera baja y fue embestida por el tren”.

El diario argentino también precisó que la fiscal Hertrig continua trabajando en el análisis de la información “para establecer si Pais estaba hablando por celular o tuvo alguna distracción, o no, antes de cruzar el paso nivel”.

virales conductora argentina
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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