Suavecito publica video del accidente en el que “casi muere” y muestra cómo quedó el razer y su cabeza

“Este es el razer en el que nos vamos a voltear”, dijo Suavecito la noche de este viernes 26 de junio.

Y sí se voltearon.

El influencer y ex participante de La Mansión VIP tuvo un aparatoso accidente a bordo de este vehículo todo terreno propiedad de sus amigos Lizzbeth y Rorro, con quienes decidió emprender un tour tequilero hacia Amatitán.

El razer quedó destrozado e inservible mientras que los tres influncers terminaron en el hospital, en donde permanecieron toda la madrugada.

En el video publicado por el propio Suavecito, se ve a los tres amigos pasar primero a una tienda para comprar cerveza que tomaron durante el camino.

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Efectivamente llegaron a Amatitán, donde tomaron cantaritos en un popular restaurante bar. De acuerdo con el video, Suavecito, Liz y Rorro estuvieron ahí un par de horas y luego volvieron al razer para tomar otra vez la carretera.

¿Cómo fue el accidente de Suavecito?

Fue en este segundo trayecto que tuvieron un accidente: en el video que se transmitió en vivo, se ve que el razer alcanza a una camioneta, la cual se nota que se orilla para darles el paso.

En ese momento, las imágenes se hacen un caos y no se alcanza a ver por qué el razer se voltea.

Suavecito publicó un video con el título “Casi morimos” para contar que estuvieron en el hospital hasta las cinco de la mañana, descartando posibles fracturas de Lizz.

Él quedó solamente con golpes y heridas leves, sobre todo en la cabeza, donde le colocaron un vendaje.