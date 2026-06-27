Hermano de Alicia Machado huía del sismo en muletas y se salvó gracias a un héroe anónimo

Alicia Machado tiene razones patrióticas que la hacen participan activamente en la recolección de víveres para los damnificados de los sismos en Venezuela.

Sin embargo, su solidaridad también es motivada por razones familiares: su madre y su hermano vivieron un milagroso rescate mientras que uno de sus tíos permanece como desaparecido.

La actriz venezolana usa sus perfiles de redes sociales para promover la donación de víveres y utensilios a través de una fundación que, asegura, garantiza que lleguen a manos de los damnificados.

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¿Cuántos damnificados dejaron los sismos en Venezuela?

Las cifras de personas que sufrieron alguna afectación por los sismos del miércoles son todavía inciertas. Organizaciones venezolanas suman el registro de 68 mil personas cuyas familias han reportado como desaparecidas.

Y la ONU considera que el recuento de los daños llevará a la terrible cifra de 7 millones de damnificados.

Entre ellos, la familia de la ex Miss Universo Alicia Machado, quien relató que el edificio del departamento de uno de sus hermanos se desplomó.

La también influencer narró el dramatismo que vivió ese hermano junto con su madre al huir de la torre de departamentos de 28 pisos.

El rescate del hermano de Alicia Machado

Su hermano vivía en el piso 1 y su madre justo se había mudado con él durante una temporada para cuidarlo.

“Mi hermano tiene una discapacidad y hace tiempo que está bastante enfermito”, le dijo Machado a “Ventaneando”.

A pesar de vivir en el piso 1, su hermano avanzó muy poco cuando comenzó a sentir el sismo, ya que debe usar muletas para moverse. Apenas pudo salir del departamento y alcanzar las escaleras cuando la multitud de vecinos que bajaban de los pisos superiores lo alcanzó. En ese momento sucedió un milagro de empatía.

“No sabemos quién era, sólo sabemos que era un joven llamado Daniel. Agarró a mi hermano y lo cargó para sacarlo del edificio”, cuenta Machado.

Alicia también contó que su tío sigue desaparecido mientras que su madre y su hermano ahora están a salvo, aunque obviamente en la lista de damnificados.

