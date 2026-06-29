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Así fue el ataque al camión de la banda de Memo Garza, donde un vocalista fue herido

La Secretaria de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que “se reforzaron los protocolos de seguridad”

Junio 28, 2026 • 
Alejandro Flores
memo garza banda.jpg

La banda de Memo Garza y (en el círculo) su vocalista Luis Luna

Instagram

Memo Garza comenzó hace tres años su carrera como solista luego de casi dos décadas como vocalista de La Adictiva.

Su éxito en esta nueva etapa de su trayectoria se ve ahora ensombrecido por un lamentable acontecimiento del que fue víctima su equipo: un grupo armado asaltó el autobús en el que viajaban sus colaboradores.
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Memo Garza publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que narró los hechos.

“El equipo de la banda de Memo Garza informa que, durante la madrugada de este domingo, el camión del equipo fue objeto de un intento de asalto en la carretera Puebla–Tehuacán, a la altura del Puente Xonacatepec”.

La reacción de la policía de Puebla al ataque a la banda de Memo Garza

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla emitió un informe en el que dio más detalles de lo ocurrido: dos de los pasajeros recibieron impactos de bala durante el asalto.

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El ataque sucedió a la altura del puente Xonacatepec, donde una camioneta dio alcance al autobús y amenazaron al conductor para que se detuviera. El conductor, sin embargo, decidió no detenerse y en ese momento fue que los delincuentes dispararon contra el autobús.
La unidad de la banda de Memo Garza evadió a los asaltantes para llegar a la capital de Puebla, donde solicitaron ayuda para los heridos: uno de ellos fue el segundo vocalista de la banda, Luis Luna, quien apenas este sábado había celebrado su cumpleaños.

La dependencia aseguró que el ataque sucedió en una “zona federal”, por lo que su apoyo y el del municipio sucedió cuando el autobús entró a la capital poblana.

¿Se cancela el show de Memo Garza en Chiapas?

Memo Garza también hizo una narración de los hechos en su comunicado:

“Durante el incidente se registraron detonaciones de arma de fuego, dejando como resultado a dos integrantes de nuestro equipo lesionados”.

La identidad del otro lesionado no ha sido revelada pero Garza aseguró que se comunicará “cualquier actualización sobre su estado de salud y el desarrollo de la situación”.

Finalmente se informa que por esta razón, se cancela el show programado para este domingo en Chiapas.

ataque Banda
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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