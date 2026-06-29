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Profe Ibañez publica reveladora foto de su arresto en Sudáfrica y festeja la eliminación de esa selección

El comentarista de TUDN interpretó la derrota de Sudáfrica ante Canadá como una “venganza” personal

Junio 28, 2026 • 
Alejandro Flores
julio ibanez sudafrica.jpg

Julio Ibañez. En el círculo: el defensa Khuliso Mudau, de Sudáfrica

Instagram / Getty Images

El profe Julio Ibañez estuvo detenido junto con su camarógrafo Daniel García, durante poco más de dos meses en Sudáfrica, primero en la cárcel y luego en prisión domiciliaria.

El comentarista de TUDN salió libre el 2 de junio y llegó a México al día siguiente, cargado no sólo de las maletas, también de amargas anécdotas de algo que siempre consideró injusto.
Como informamos en TVyNovelas, los comunicadores fueron detenidos en marzo por volar un dron en una zona restringida. Ambos fueron arrestados mientras realizaban una transmisión en vivo en redes sociales. La acusación contra ambos fue de “terrorismo”.

“Se terminó la pesadilla”, dijo el 2 de junio el periodista de TUDN desde el aeropuerto de Sudáfrica, siempre acompañado de Dani García, camarógrafo.

Los dos fueron recibidos el 3 de junio por sus familiares, que se mostraron emocionados por ver de nuevo a los periodistas de TUDN.
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La experiencia de Julio Ibañez en Sudáfrica

Julio ha narrado desde entonces en varias ocasiones lo que considera una injusticia y, sobre todo, un suceso “irreal”. Por ejemplo, ha narrado que luego de ser detenido, los oficiales que los llevaban decidieron detenerse a mitad del camino para bajarse a comprar un refresco.

“Y lo más irreal es que no encontraron el chesco que querían ¡y se fueron a otra tienda!”.

Todo este drama acumulado hizo explotar a Julio Ibañez con un comentario en X tras la eliminación de la selección de Sudáfrica en la justa mundialista.
El comentarista de TUDN vio la derrota de Sudáfrica como una venganza personal.

“Se les borró la sonrisaaaaaaa. ¡¡Adiós bafana bafana!! ¡La venganza terminó!”
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La foto del profe Ibañez en la estación de policía cuando fue detenido

Ibañez, además, publicó una fotografía de aquel día de su detención, la cual, hay que recordar, quedó grabada pues estaba haciendo una transmisión en vivo.

En la imagen divulgada por el Profe, aparece en primer plano un ciudadano sudafricano no identificado y atrás de él está el profe Ibañez, de pie, recargado en un auto y de fondo la estación de policía.

“Contexto de la foto: el día que nos agarraron llegando a la estación de policía a este bro se le hizo chistoso sacarse una selfie con nosotros”, escribió el comentarista.

Sudáfrica perdió primero con México en el partido inaugural, lo que comenzó a viralizarse como una “venganza” por lo que sufrió Julio Ibañez. Ahora que perdió con Canadá, el propio comentarista se sumó a la funa.

Julio Ibáñez TUDN
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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