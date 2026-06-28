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Kenia Os hace una promesa a la comunidad LGBTQ+ al ser coronada en el Pride 2026

La cantante fue coronada y ofreció un impactante show

Junio 27, 2026 • 
Alejandro Flores
kenia os (1).jpg

Kenia Os en el Gay Pride 2026

Captura video Ricardo Cristino / TVyNovelas

El Gay Pride 2026 tuvo uno de sus momentos más culminantes cuando Kenia Os interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos en el templete colocado frente al Palacio de Bellas Artes.

“Slay” y “Problemática” fueron las dos más coreadas y ovacionadas; al mismo tiempo que en redes sociales los videos de ambos momentos se viralizaron con comentarios sobre lo “perfecto” que es el cuerpo de Kenia Os.
La cantante, además, también fue coronada Reina gay del Pride 2026, honor que compartió con Verónica Castro.
Kenia dijo al recibir la corona:

“Esta corona no es mía, es de todos los que luchan por tener visibilidad; es de ustedes y les agradezco de todo corazón por permitirme ser una aliada de esta comunidad; créanme de todo corazón que no solo voy a llevar a mi país, sino a toda la comunidad que me sigue”.

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El mensaje de Kenia Os en el Gay Pride

Kenia Os, quien acaba de vivir un duro rompimiento amoroso al separarse de Peso Pluma, prometió estar siempre del lado de la comunidad:

“Cada que yo pueda, mi voz estará con ustedes”.
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La cantante incluso destacó que a lo largo de su trayectoria, la comunidad LGBTQ+ ha sido factor fundamental para su éxito.

“Gracias por darme todos los frutos de mi carrera, gracias de corazón. Mientras yo pueda y exista, ustedes tendrán una voz y una visibilidad. Les agradezco por todo el amor y apoyo que me dan”.

El show con el que terminó el Gay Pride 2026 frente al Palacio de Bellas Artes también incluyó la actuación de Tatiana, a quien también le pusieron la corona de reina.

Kenia Os Marcha gay
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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