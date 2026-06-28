Lourdes Munguía está soltera a sus 65 años pero nos confiesa: “Sigo esperando a mi príncipe azul”

Lourdes Munguía no ha perdido la esperanza de encontrar el amor, pero asegura que ya no está para tolerar maltratos ni desinterés.

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, la actriz abrió su corazón para hablar de su presente profesional, su vida sentimental y el poderoso mensaje que ha llevado a los escenarios con su monólogo Lupita.

“No tengo galán, pero los sueños nunca se terminan y pienso que, en algún momento, va a llegar ese príncipe azul y me va a rescatar (risas)”, confesó la artista, quien dejó claro que sus expectativas han cambiado con el tiempo: “Una se vuelve superexigente. Que venga alguien de veras a sumarte, a darte un lugar; si no, ¿para qué? Imagínate a estas alturas tolerar maltrato, falta de atención o que te ignoren, mejor no, qué horror”.

Sobre la posibilidad de volver a casarse, prefirió no dar una respuesta tajante, aunque dejó entrever que su felicidad no depende de un anillo.

“La verdad es que estoy bien y muy contenta, tengo a mi mamá, a mis hermanos... y tengo trabajo, porque gracias a Dios nunca me ha faltado”, expresó.

El monólogo, que ha cosechado éxito de público y crítica, tiene un significado muy personal para Lourdes. “Parece que este proyecto estaba destinado para mí por muchas cosas: primero, yo soy Lourdes María Guadalupe, igual que mi personaje, a quien le dicen Lupita; nací el 12 de diciembre, igual que mi mamá, y mi Virgen de Guadalupe va conmigo a todos lados”, relató.

La obra cuenta la historia de una mujer “luchona y guerrera” que sobrevive a una gran tragedia, pero siempre con humor.

“Se aborda cómo ha sobrevivido a todo y cómo todos los días se levanta, hace tortillas y un mole delicioso. Su más grande sueño es ganar un concurso de chefs”, detalló.

Para Lourdes Munguía, Lupita va mucho más allá de la comedia. “Es un mensaje para todo el mundo, un mensaje de lo que viven las madres, que a veces no pueden ponerles límites a sus hijos, y se les van de las manos: se meten en el crimen organizado o en las drogas; y en el caso de las hijas, se embarazan o no saben guiarlas por falta de información”, explicó.

Afortunadamente, Lourdes asegura que ella nunca cayó en ningún tipo de adicción, gracias a los sólidos valores que le inculcaron en casa desde niña y a su propia determinación.

“Es que yo le tenía mucho miedo a la enfermedad, y también pensaba en cómo quiero que llegue este cuerpo, que es el único que tengo, cuando sea viejita. Hacer ejercicio y comer bien ayuda”, afirmó.

Reveló que su madre fue clave en esa formación: “Mi mamá me decía que con las drogas se ponían feos los ojos y me iba a ver horrible... la verdad, mi mamá siempre estuvo muy atenta, presente, y me sigue cuidando como si tuviera tres años”.

Lourdes Munguía continúa así, firme en los escenarios y en su vida personal, convencida de que el amor puede llegar, pero no a cualquier precio. Mientras tanto, seguirá haciendo reír y, al mismo tiempo, reflexionar al público con su entrañable Lupita.