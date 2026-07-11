Giovan Ramos regresa a México como uno de los rostros más reconocidos de ViX MicrO

Después de recorrer los foros de Televisa, trabajar en Telemundo, vivir en Colombia, España y Los Ángeles, e incluso prepararse en una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo, Giovan Ramos decidió regresar a México. El actor español encontró en las ViX MicrO una nueva oportunidad para reencontrarse con el público que impulsó su carrera y demostrar que el melodrama sigue reinventándose.

Estos contenidos son una de las apuestas más innovadoras de ViX. Se trata de series cortas en formato vertical, creadas especialmente para verse desde teléfonos celulares y tabletas. Cada episodio dura alrededor de un minuto y las historias, de aproximadamente 60 capítulos, mezclan romance, drama, suspenso y giros inesperados que mantienen enganchados a los espectadores. Además, están disponibles de manera gratuita dentro de la aplicación.

Para Giovan, formar parte de este fenómeno representa mucho más que un nuevo proyecto: significa volver al país donde construyó una parte fundamental de su carrera.

“Me siento muy feliz de regresar a México, el país donde despegó mi carrera internacional.”

Sobre su trabajo más reciente, Puse la trampa... ¡Y yo caí!, una historia donde interpreta al antagonista, nos contó: “La historia sigue a Valentina en su intento por vengarse de su padre, pero sus planes se desmoronan cuando termina enamorándose de su objetivo”.

El actor asegura que ha sido testigo del crecimiento de este formato desde sus primeros pasos y que ha participado en algunos de sus títulos más exitosos.

“Desde que regresé a México ya he participado en varias micronovelas. Me considero uno de los pioneros de este formato que está conquistando a los amantes del melodrama. Primero hice Destinada a ser la dueña; después, Acábame, que ya supera los 14 millones de visualizaciones, y también participé en Me enamoré de mi madrastra”.

Aunque el ritmo de producción es muy diferente al de una telenovela tradicional, Giovan considera que el reto actoral es igual de exigente. “En las micronovelas cada escena debe conectar con el público casi de inmediato. Hay muy poco tiempo para desarrollar las emociones, por eso todo debe sentirse auténtico desde el primer minuto”, comenta.

Su regreso también representa un reencuentro con Televisa, donde trabajó durante nueve años y fue la plataforma desde la cual dio el salto internacional.

“Estoy muy agradecido con Daniel Lares, Alexis Núñez, Luis Vizcaíno y Miguel Ángel Fox, quienes confiaron en mí y me invitaron a formar parte de estas producciones. Mi intención es volver a trabajar en México y seguir creciendo aquí, en Televisa”.

Antes de regresar al país, Giovan construyó una carrera internacional que lo llevó por distintos mercados. “Trabajé nueve años en Televisa; después me fui cinco años a Telemundo, en Miami. Más tarde viví dos años en Colombia y otros dos en España. Fueron etapas muy importantes que me permitieron crecer como actor y conocer otras formas de hacer televisión”.

Su preparación artística también incluyó una estancia en el legendario Actors Studio de Nueva York, institución fundada en 1947 y reconocida por desarrollar la técnica conocida como “El método”, de la que surgieron figuras como Marlon Brando, Al Pacino, Paul Newman, Robert De Niro y Ellen Burstyn.

“Estudié ahí durante ocho meses. Después me fui a Los Ángeles para buscar oportunidades en el mercado estadounidense. Filmé tres películas en inglés, abrí una productora y estaba desarrollando un proyecto muy importante que se canceló con la pandemia. Ya contábamos con un gran elenco, integrado por Andy García, Danny Trejo, Ana de Armas y Kate del Castillo. La producción estaba financiada, incluso invertí en la preproducción, pero la pandemia detuvo todo y perdimos el proyecto”.

Lejos de rendirse, decidió regresar a México para comenzar una nueva etapa profesional. “Después de todo eso regresé a México. Participé en varias series, entre ellas Las viudas de los jueves, y poco después llegaron las ViX MicrO”.

El actor reconoce que durante varios años estuvo alejado de Televisa, pero considera que el tiempo fue el indicado para volver. “Pasé muchos años lejos, pero sentí que había llegado el momento de regresar”.

Uno de los aspectos que más disfruta en esta nueva etapa es interpretar personajes antagónicos, un tipo de papel que se ha convertido en su sello.

“En Puse la trampa... ¡Y yo caí! interpreto a un villano, un personaje que disfruto muchísimo hacer. Trabajo desde la técnica de ‘El método’, así que procuro que no caiga en los clichés. Busco que sea un personaje humano, intenso y creíble. Afortunadamente la historia ha gustado mucho y espero que sigan llegando oportunidades en Televisa, que siempre consideraré mi primera casa en México”.

Nacido en Barcelona, España, el 2 de diciembre de 1970, Giovan Ramos comenzó su carrera como modelo. Su éxito en campañas publicitarias, pasarelas y programas de televisión en España, Holanda, Italia, Miami y México lo llevó de manera natural a la actuación. Su debut en las telenovelas mexicanas fue en Lazos de amor (1995), protagonizada por Lucero. A partir de entonces desarrolló una carrera internacional que suma más de 14 telenovelas, alrededor de 50 películas, además de series y teatro en México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y España.

Mientras el entretenimiento continúa evolucionando hacia el consumo móvil, Giovan Ramos demuestra que la experiencia y el talento también tienen un lugar en las nuevas plataformas. Su regreso a México marca el inicio de una etapa en la que el villano de siempre ahora conquista la pantalla... en formato vertical.

Las ViX Micro son una apuesta de TelevisaUnivision para responder a los nuevos hábitos de consumo digital.

Se trata de series grabadas en formato vertical, diseñadas especialmente para teléfonos celulares, con capítulos de aproximadamente un minuto y temporadas de alrededor de 60 episodios. Las historias mantienen la esencia del melodrama clásico: amor, traición, venganza y secretos familiares, pero con una narrativa mucho más ágil y finales impactantes en cada capítulo. Este formato ha ganado terreno entre las nuevas audiencias gracias a la rapidez con la que se consumen los contenidos en dispositivos móviles. Su éxito ha permitido que actores consolidados compartan pantalla con nuevos talentos y que varias producciones acumulen millones de visualizaciones, consolidando a las ViX Micro como una de las grandes apuestas de la ficción digital en México.