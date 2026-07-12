Kenia Gascón luce igual de joven que hace 16 años gracias al “invento del siglo”

Kenia Gascón alcanzó un pico de popularidad masiva en los años 90, cuando se consolidó como antagonista de telenovelas.

Desde “Marimar” con Thalía hasta “Muchachitas”, Kenia Gascón demostró una enorme fácilidad histriónica para transformarse en una villana odiable para el público.

Su carrera, sin embargo, tuvo altibajos durante la primera década del siglo XX, cuando dejó Televisa y se contrató con TVAzteca.

Con personajes de soporte, Kenia Gascón se mantuvo vigente en la televisión hasta 2013, cuando participó en su última telenovela “Hombre tenías que ser”.

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¿Qué fue de Kenia Gascón, actriz de “Marimar” y “Muchachitas”?

16 años después,la actriz reaparece en redes sociales con un proyecto de crear contenido en TikTok: genera videos cómicos en los que cuenta chistes y escenifica situaciones cómicas con dos personajes básicos: madre e hija.

Pero lo que más ha llamado la atención es su apariencia juvenil: conserva un rostro que la hacen lucir igual que en sus años de telenovelas.

Los comentarios con tan insistentes que Kenia Gascón respondió a algunos de ellos. Cuando le pregunta qué le pasó, la actriz responde:

“No me pasó nada, todo es por el invento del siglo”

Le preguntan, por ejemplo, cómo le hizo para rejuvenecer. Ella tiene claro que ese concepto no aplica a su caso.

“No rejuvenecí. Yo soy generación botox. Nunca he visto una arruga en mi cara. Me pongo Botox desde los 39 y me pondré”.

En su faceta actual como creadora de contenido, Gascón también narra algunos episodios de su vida, como su infancia que estuvo marcada por su madre, Tara Gascón, actriz y maestra de artes en el INBA.

Respecto a su apariencia, Kenia Gascón agrega explicaciones a todo aquel que le pregunta:

“Quizá porque en la tele salía más aseñorada. A mi me gusta ser juvenil. Está es Kenia. La verdadera. La que es deportista y se siente de 40".

Finalmente explica que esta actitud juvenil no tiene nada que ver con la edad y que tampoco se preocupa por negar el paso del tiempo.

“Yo jamás me he quitado la edad, me enorgullece a mi edad verme así de bien”.

Kenia Gascón tiene 61 años.